Снижение объема выданных кредитных карт зафиксировано в России

Москва, 23 мая. Количество новых выданных в России кредитных карт составило 1,04 млн экземпляров в апреле. Показатель на 5,1% меньше, чем в марте текущего года.

Соответствующие данные предоставлены Национальным бюро кредитных историй (НБКИ). Количество выпущенных новых карт находилось на уровне 1,1 млн экземпляров в марте. Наибольшее число реализованных кредиток зафиксировано в Москве — 67,8 тысячи, Подмосковье — 54,4 тысячи, Санкт-Петербурге — 39,8 тысячи.

Выдача снизилась в апреле по сравнению с мартом текущего года. В столице показатель уменьшился на 2,8%, а в Петербурге падение зафиксировано на уровне 0,9%. Специалисты ранее назвали преимущества использования кредитных карт. Помимо льготного периода и удобства контроля задолженности, отмечены менее очевидные бонусы. Среди плюсов — возможность досрочного погашения долга и самостоятельная настройка автоматических платежей.