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23 мая 12:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:53
Экономика
Расходы россиян на спорт превысили траты на кинотеатры
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ
12:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II
12:21
Политика
Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем
12:19
Общество
Россиянам рассказали, чем может грозить присвоение бесхозных вещей
12:19
Происшествия
Град частично побил посевы и повредил крыши домов на Ставрополье
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Снижение объема выданных кредитных карт зафиксировано в России

Экономика
Снижение объема выданных кредитных карт зафиксировано в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 мая. Количество новых выданных в России кредитных карт составило 1,04 млн экземпляров в апреле. Показатель на 5,1% меньше, чем в марте текущего года.

Соответствующие данные предоставлены Национальным бюро кредитных историй (НБКИ). Количество выпущенных новых карт находилось на уровне 1,1 млн экземпляров в марте. Наибольшее число реализованных кредиток зафиксировано в Москве — 67,8 тысячи, Подмосковье — 54,4 тысячи, Санкт-Петербурге — 39,8 тысячи.

Выдача снизилась в апреле по сравнению с мартом текущего года. В столице показатель уменьшился на 2,8%, а в Петербурге падение зафиксировано на уровне 0,9%. Специалисты ранее назвали преимущества использования кредитных карт. Помимо льготного периода и удобства контроля задолженности, отмечены менее очевидные бонусы. Среди плюсов — возможность досрочного погашения долга и самостоятельная настройка автоматических платежей.

карты нбки кредитки
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Все новости / Экономика / Снижение объема выданных кредитных карт зафиксировано в России
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