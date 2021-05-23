Диетолог назвал самый полезный для бега период дня

Москва, 23 мая. Диетолог Валерий Сивущин объяснил, когда лучше заниматься бегом всем желающим быстро сбросить лишний вес.

По словам специалиста, все зависит от уровня гликогена. Это вещество — главный источник энергии в организме. Валерий Сивущин заявил, что во время сна его уровень заметно снижается, и человек испытывает его недостаток, а при физических нагрузках или беге гликоген быстро сгорает.

Таким образом, самое лучшее время для пробежки — это утро, заявил специалист. Он отметил, что бегать необходимо натощак, так как уровень гликогена в организме мал и для восполнения энергии начинает расходоваться подкожный жир. Однако Сивущин предупредил и об опасности такой активности. Он считает, что нагрузки на голодный желудок могут быть опасны для людей с нарушением работы пищеварительной системы.

Ранее пульмонолог предостерег россиян от вредных пробежек по улицам мегаполисов. Он отметил, что во время физической нагрузки в организм человека поступает повышенное количество вредных веществ.