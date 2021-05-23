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23 мая 12:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:53
Экономика
Расходы россиян на спорт превысили траты на кинотеатры
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ
12:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II
12:21
Политика
Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем
12:19
Общество
Россиянам рассказали, чем может грозить присвоение бесхозных вещей
12:19
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Град частично побил посевы и повредил крыши домов на Ставрополье
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Диетолог назвал самый полезный для бега период дня

Общество
Диетолог назвал самый полезный для бега период дня
pixabay.com

Москва, 23 мая. Диетолог Валерий Сивущин объяснил, когда лучше заниматься бегом всем желающим быстро сбросить лишний вес.

По словам специалиста, все зависит от уровня гликогена. Это вещество — главный источник энергии в организме. Валерий Сивущин заявил, что во время сна его уровень заметно снижается, и человек испытывает его недостаток, а при физических нагрузках или беге гликоген быстро сгорает.

Таким образом, самое лучшее время для пробежки — это утро, заявил специалист. Он отметил, что бегать необходимо натощак, так как уровень гликогена в организме мал и для восполнения энергии начинает расходоваться подкожный жир. Однако Сивущин предупредил и об опасности такой активности. Он считает, что нагрузки на голодный желудок могут быть опасны для людей с нарушением работы пищеварительной системы.

Ранее пульмонолог предостерег россиян от вредных пробежек по улицам мегаполисов. Он отметил, что во время физической нагрузки в организм человека поступает повышенное количество вредных веществ.

здоровье бег диетолог
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