Регулярные диеты могут привести к проблемам со сном

Вашингтон, 23 мая. Женщины, которые регулярно сидят на диетах, чаще обычного сталкиваются с бессонницей и другими нарушениями сна.

Специалисты из Колумбийского университета провели исследование, изучив данные 506 женщин, средний возраст которых составляет 37 лет. При этом 72% из них сообщили об одном или нескольких эпизодах цикличности веса, когда теряли или набирали не менее 4,5 килограммов веса.

В подобных случаях у представительниц женского пола наблюдались проблемы со сном. Изменения в весе приводили к сокращению времени сна и ухудшению качества сновидений. Также женщинам становилось труднее быстро засыпать, и они начинали чаще использовать снотворные.

Диетолог Елена Знахаренко ранее рассказала, как правильный ужин может воздействовать на сон. Так, прием пищи может запустить процесс похудения, когда человек уже лег спать.