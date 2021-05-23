Мужчине проломили череп стаканом в баре под Петербургом

Санкт-Петербург, 23 мая. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства избиения мужчины в одном из городских баров, передает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Пострадавший поступил в больницу Гатчины рано утром. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, открытый перелом височной области и другие повреждения. Общее состояние — средней степени тяжести.

По предварительным данным, злоумышленник в баре несколько раз ударил стаканом по голове гатчинца. Полицейские задержали подозреваемого: им оказался 39-летний безработный мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Правоохранители ранее задержали мужчину, ранившего ножом москвича во время драки у кафе, сообщало РИАМО. Потерпевшего доставили в больницу, а предполагаемого преступника задержали.