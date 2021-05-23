Airbus-320 экстренно сел в Казани из-за угрозы жизни пассажиру

Казань, 23 мая. Самолет Airbus-320, летевший из Улан-Удэ в Москву, совершил вынужденную посадку в казанском аэропорту. Экипаж судна принял такое решение из-за плохого самочувствия пассажира.

Перед приземлением воздушного судна на ВПП дежурили медики. Как только лайнер опустился в зоне стоянки, они вывели больного из самолета и направили его на обследование. В настоящее время пассажиру Airbus-320 оказывается необходимая помощь.

Всего на борту самолета находились 152 человека. Сейчас лайнер по-прежнему находится в аэропорту. Предполагается, что он вновь полетит в Москву уже в ближайшее время.

В апреле текущего года самолет рейса Москва — Брюссель приземлился в столичном аэропорту со сработавшим датчиком, сообщало РИАМО. Несмотря на тревожный сигнал, посадка прошла в штатном режиме.