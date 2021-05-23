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23 мая 12:53
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новостей
12:53
Экономика
Расходы россиян на спорт превысили траты на кинотеатры
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ
12:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II
12:21
Политика
Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем
12:19
Общество
Россиянам рассказали, чем может грозить присвоение бесхозных вещей
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Американский эксперт указал на превосходство Ту-95МС над современной авиацией НАТО

Армия
Американский эксперт указал на превосходство Ту-95МС над современной авиацией НАТО
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 23 мая. Стратегический бомбардировщик Ту-95МС используется уже 60 лет, но и сейчас по характеристикам обходит западные аналоги, рассказывает военный эксперт Питер Сучиу.

Ту-95, которому на Западе придумали название «Медведь», совершил свой первый полет в 1952 году. На сегодняшний день он является единственным винтовым бомбардировщиком, который до сих пор используется в авиации. Более того, этот ракетоносец неизменно включен в ядерную триаду России, подчеркивается в публикации 19fortyfive.

В издании отмечают, что в 1981 году Советский Союз начал перепроизводство этих самолетов, понимая, что имевшиеся на тот момент модели уже не подходят для модернизации. Как следствие, по сей день Ту-95 превосходит западные аналоги, а также остается грозой НАТО, несмотря на возраст.

Есть и другая причина популярность данной машины, считает Питер Сучиу, американский военный аналитик. Ту-95МС способен переносить новейшие крылатые ракеты Х-101 класса «воздух — поверхность». Это, среди прочего, позволяет самолету до сих пор оставаться ключевым элементом авиационной составляющей ядерной триады России.

Из преимуществ Ту-95 также отмечают низкий расход топлива и незаметность для спутников SBIRS, которые представляют собой двухкомпонентную комплексную космическую систему раннего обнаружения пусков баллистических ракет США.

Ранее американское издание The National Interest внесло советский перехватчик МиГ-25 в тройку самых быстрых самолетов в мире.

россия сша ту-95
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Все новости / Армия / Американский эксперт указал на превосходство Ту-95МС над современной авиацией НАТО
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