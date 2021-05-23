Американский эксперт указал на превосходство Ту-95МС над современной авиацией НАТО

Вашингтон, 23 мая. Стратегический бомбардировщик Ту-95МС используется уже 60 лет, но и сейчас по характеристикам обходит западные аналоги, рассказывает военный эксперт Питер Сучиу.

Ту-95, которому на Западе придумали название «Медведь», совершил свой первый полет в 1952 году. На сегодняшний день он является единственным винтовым бомбардировщиком, который до сих пор используется в авиации. Более того, этот ракетоносец неизменно включен в ядерную триаду России, подчеркивается в публикации 19fortyfive.

В издании отмечают, что в 1981 году Советский Союз начал перепроизводство этих самолетов, понимая, что имевшиеся на тот момент модели уже не подходят для модернизации. Как следствие, по сей день Ту-95 превосходит западные аналоги, а также остается грозой НАТО, несмотря на возраст.

Есть и другая причина популярность данной машины, считает Питер Сучиу, американский военный аналитик. Ту-95МС способен переносить новейшие крылатые ракеты Х-101 класса «воздух — поверхность». Это, среди прочего, позволяет самолету до сих пор оставаться ключевым элементом авиационной составляющей ядерной триады России.

Из преимуществ Ту-95 также отмечают низкий расход топлива и незаметность для спутников SBIRS, которые представляют собой двухкомпонентную комплексную космическую систему раннего обнаружения пусков баллистических ракет США.

Ранее американское издание The National Interest внесло советский перехватчик МиГ-25 в тройку самых быстрых самолетов в мире.