Максим Орешкин назвал срок сокращения численности трудоспособного населения

Москва, 23 мая. Численность трудоспособного населения России будет сокращаться до второй половины 2020-х годов, заявил помощник президента Максим Орешкин на форуме «Новое знание».

Примерно в 2013-2015 годах в российской экономике началось довольно резкое снижение численности трудоспособного населения. По словам Орешкина, это было предопределено. Тем не менее снижение численности трудоспособного населения стало одним из серьезных факторов сдерживания роста экономики РФ, подчеркнул помощник президента РФ.

Негативные тенденции в демографии были связаны с низкой рождаемостью на фоне Второй мировой войны. Сильный демографический спад наложился на экономический кризис, связанный с распадом Советского Союза, и привел к «страшному провалу рождаемости». Однако с середины 2000-х годов рождаемость в России начала расти, и негативный эффект начнет постепенно исчезать, заключил Максим Орешкин.

Аналитики агентства Moody's ранее предупредили, что старение населения развитых стран может серьезно сказаться на мировой экономике. По данным экспертов, в некоторых государствах прирост населения достиг минимального значения за последние десятилетия.