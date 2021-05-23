Российский иммунолог объяснил, как не перепутать аллергию с обычной простудой

Москва, 23 мая. Вирусные инфекции пересекаются с сезонной аллергией в мае и июне, поэтому важно уметь отличать обычную простуду от поллиноза, считают медики.

В обоих случаях пациентов беспокоят чихание, зуд, заложенность носа и покраснение глаз. Однако при ОРВИ симптомы нарастают постепенно, то есть в течение двух-трех дней.

А вот при аллергии насморк и покраснение глаз возникают неожиданно. Кроме того, простуда обычно длится не более двух недель. Аллергия же может «мучить» пациента в течение нескольких месяцев, рассказала аллерголог-иммунолог Елена Надей.

Ранее ученые выяснили, что аллергики оказались более восприимчивы к коронавирусу в период цветения. Чтобы это выяснить, исследователи сопоставили концентрацию аэроаллергенов и подъемы заболеваемости COVID-19.