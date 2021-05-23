«Золотая жила» для таксистов: в Дубенском районе Мордовии нет общественного транспорта

Саранск, 23 мая. Жители Дубенского района Мордовии почти полгода выживают без общественного транспорта. Как выяснил корреспондент Федерального агентства новостей, причина в прекращении финансирования.

«Я живу в селе Поводимово. Мы — ближайший к Дубенкам населенный пункт. Четыре километра иногда и пешком можно пройти. А вот как добираться в больницу отдаленным селам? На такси 600 рублей туда, столько же обратно. А если в Саранск, полторы тысячи получается от райцентра в одну сторону, полторы обратно. Благо таксисты набирают людей и «разбивают» стоимость на всех пассажиров», — пожаловалась ФАН местная жительница Татьяна.

По словам женщины, когда-то автобусы исправно ходили по всему району. Затем общественный транспорт снова приостановил свое движение и возобновил в сентябре 2020 года. Однако проездил недолго — до Нового года.

«Причина в том, что с начала 2021 года республика перестала финансировать это направление. Но сейчас руководство региона решило выделять деньги районам на общественный транспорт. На данный момент мы ведем переговоры с перевозчиками, и уже к середине июня автобусы снова появятся в селах», — рассказали ФАН в администрации Дубенского района.

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