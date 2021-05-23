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23 мая 12:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ
12:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II
12:21
Политика
Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем
12:19
Общество
Россиянам рассказали, чем может грозить присвоение бесхозных вещей
12:19
Происшествия
Град частично побил посевы и повредил крыши домов на Ставрополье
12:18
Происшествия
Здание на реконструкции загорелось в центре Москвы
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«Золотая жила» для таксистов: в Дубенском районе Мордовии нет общественного транспорта

Общество
«Золотая жила» для таксистов: в Дубенском районе Мордовии нет общественного транспорта
pxhere.com  / 

Саранск, 23 мая. Жители Дубенского района Мордовии почти полгода выживают без общественного транспорта. Как выяснил корреспондент Федерального агентства новостей, причина в прекращении финансирования.

«Я живу в селе Поводимово. Мы — ближайший к Дубенкам населенный пункт. Четыре километра иногда и пешком можно пройти. А вот как добираться в больницу отдаленным селам? На такси 600 рублей туда, столько же обратно. А если в Саранск, полторы тысячи получается от райцентра в одну сторону, полторы обратно. Благо таксисты набирают людей и «разбивают» стоимость на всех пассажиров», — пожаловалась ФАН местная жительница Татьяна.

По словам женщины, когда-то автобусы исправно ходили по всему району. Затем общественный транспорт снова приостановил свое движение и возобновил в сентябре 2020 года. Однако проездил недолго — до Нового года.

«Причина в том, что с начала 2021 года республика перестала финансировать это направление. Но сейчас руководство региона решило выделять деньги районам на общественный транспорт. На данный момент мы ведем переговоры с перевозчиками, и уже к середине июня автобусы снова появятся в селах», — рассказали ФАН в администрации Дубенского района.

Ранее ФАН писал о запуске новых рейсов судов «Валдай 54Р» в Нижегородской области. Речные скороходы, кроме Городца и Макарьево, будут курсировать до населенных пунктов Павлово, Юрьевец и до Шуховской башни под Дзержинском.

россия мордовия общественный транспорт
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Все новости / Общество / «Золотая жила» для таксистов: в Дубенском районе Мордовии нет общественного транспорта
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