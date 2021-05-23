Ларису Гузееву трогательно поздравили на съемках коллеги

Москва, 23 мая. Сегодня российская актриса и телеведущая, заслуженная артистка России Лариса Гузеева празднует свой день рождения. Как именинница призналась в беседе с ФАН, утро у нее проходит на работе. Оказывается, сегодня у талантливой и яркой актрисы насыщенный съемочный день.

«Работа есть работа. Так что, друзья мои, не поздравляйте, не приезжайте. Потом как-нибудь увидимся, я же буду работать круглосуточно. Всех люблю, целую», — оповестила своих подписчиков в аккаунте в Instagram Гузеева.

Однако плотный рабочий график звезды не стал помехой для теплых и искренних поздравлений от коллег. Как видно в Stories, которой поделилась артистка, подруги устроили ей сюрприз прямо на съемках, вручив подарки и пышный букет цветов. Это явно тронуло именинницу до глубины души, чем она не преминула поделиться с поклонниками.

«Боже мой, вот прямо стоит родиться и жить. Я сейчас заплачу, мои любимые. Мои кошечки, спасибо, мои роднусечки. Я это буду просматривать миллиарды раз», — эмоционально призналась в аккаунте Гузеева.

Сегодня российской звезде явно предстоит услышать не одно приятное пожелание. Так, ранее в разговоре с ФАН режиссер Виталий Павлов вспомнил о работе с актрисой над проектом и пожелал ей исполнить еще множество великолепных ролей.