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23 мая 12:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ
12:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II
12:21
Политика
Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем
12:19
Общество
Россиянам рассказали, чем может грозить присвоение бесхозных вещей
12:19
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Град частично побил посевы и повредил крыши домов на Ставрополье
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Здание на реконструкции загорелось в центре Москвы
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Ларису Гузееву трогательно поздравили на съемках коллеги

Шоу-бизнес
Ларису Гузееву трогательно поздравили на съемках коллеги
Pr Scr instagram.com  /  @_larisa_guzeeva_

 

Москва, 23 мая. Сегодня российская актриса и телеведущая, заслуженная артистка России Лариса Гузеева празднует свой день рождения. Как именинница призналась в беседе с ФАН, утро у нее проходит на работе. Оказывается, сегодня у талантливой и яркой актрисы насыщенный съемочный день.  

«Работа есть работа. Так что, друзья мои, не поздравляйте, не приезжайте. Потом как-нибудь увидимся, я же буду работать круглосуточно. Всех люблю, целую», — оповестила своих подписчиков в аккаунте в Instagram Гузеева.

 

Однако плотный рабочий график звезды не стал помехой для теплых и искренних поздравлений от коллег. Как видно в Stories, которой поделилась артистка, подруги устроили ей сюрприз прямо на съемках, вручив подарки и пышный букет цветов. Это явно тронуло именинницу до глубины души, чем она не преминула поделиться с поклонниками.

«Боже мой, вот прямо стоит родиться и жить. Я сейчас заплачу, мои любимые. Мои кошечки, спасибо, мои роднусечки. Я это буду просматривать миллиарды раз», — эмоционально призналась в аккаунте Гузеева.

Сегодня российской звезде явно предстоит услышать не одно приятное пожелание. Так, ранее в разговоре с ФАН режиссер Виталий Павлов вспомнил о работе с актрисой над проектом и пожелал ей исполнить еще множество великолепных ролей.

день рождения звезды лариса гузеева
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Все новости / Шоу-бизнес / Ларису Гузееву трогательно поздравили на съемках коллеги
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