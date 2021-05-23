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23 мая 11:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:25
Происшествия
Один человек погиб в результате падения воздушного шара на Украине
11:22
Политика
Политолог Загородний заявил, что любого человека на Украине могут объявить олигархом
11:22
Общество
Названы продукты, от которых нужно отказаться для здоровья печени
11:21
Армия
Россияне высмеяли жалобы министра Уоллеса на активность ВМФ РФ у берегов Британии
11:18
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит переживать из-за отсутствия антител после вакцинации
11:15
Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
11:14
Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
11:14
Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
11:13
Общество
Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт
11:13
Экономика
Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов
11:12
Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
11:09
Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
11:07
Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
11:06
Политика
Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»
11:05
Общество
В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса
11:00
Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
10:57
Армия
Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии
10:55
Общество
Москвичам пообещали дожди и июньское тепло в воскресенье
10:54
Происшествия
Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях
10:52
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Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО

Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом канале

Москва, 23 мая. Директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал об активном расширении Москвы семейства гиперзвуковых ракет для оснащения ими большей части военной техники.

Российские военные разработчики намерены создать целое семейство новых гиперзвуковых ракет на базе уже существующих «Кинжалов» и «Цирконов», заявил в беседе с редакцией «ПолитЭксперта» член Общероссийской организации «Офицеры России», директор музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов. Предполагается, что новые орудия будут совместимы практически со всеми типами вооружения, существующими в России, в том числе — с бомбардировщиками Су-34 и Су-59.

Историк рассказал, каким образом Москва обеспечит военное превосходство России над США и НАТО. По словам эксперта, отечественные самолеты, оснащенные гиперзвуковым вооружением, смогут открыть путь воздушным средствам без стелс-технологий — российская авиация сможет проникнуть в тыл противника и наносить удары по военной инфраструктуре, от которых не смогут укрыться даже самые защищенные объекты.

«Фактически это будет целое семейство таких ракет разного типа, дальности, мощности и базирования — морского, наземного, воздушного. Они должны обеспечить наше превосходство над странами НАТО в вопросах ракетного оружия», — заключил собеседник издания.

Российское гиперзвуковое оружие уже навело шума в Сети — малогабаритная ракета «Острота» напугала британских интернет-пользователей. Американские граждане, жаждущие увидеть «гиперзвук Путина» в действии на параде Победы в Москве, немного разочаровались, когда узнали, что он не будет участвовать в мероприятии. Однако, по информации «Царьграда», русские мгновенно нашли остроумный ответ: «Эта часть парада будет проходить над Вашингтоном».

гиперзвук циркон кинжал
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