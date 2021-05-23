Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО

Москва, 23 мая. Директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал об активном расширении Москвы семейства гиперзвуковых ракет для оснащения ими большей части военной техники.

Российские военные разработчики намерены создать целое семейство новых гиперзвуковых ракет на базе уже существующих «Кинжалов» и «Цирконов», заявил в беседе с редакцией «ПолитЭксперта» член Общероссийской организации «Офицеры России», директор музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов. Предполагается, что новые орудия будут совместимы практически со всеми типами вооружения, существующими в России, в том числе — с бомбардировщиками Су-34 и Су-59.

Историк рассказал, каким образом Москва обеспечит военное превосходство России над США и НАТО. По словам эксперта, отечественные самолеты, оснащенные гиперзвуковым вооружением, смогут открыть путь воздушным средствам без стелс-технологий — российская авиация сможет проникнуть в тыл противника и наносить удары по военной инфраструктуре, от которых не смогут укрыться даже самые защищенные объекты.

«Фактически это будет целое семейство таких ракет разного типа, дальности, мощности и базирования — морского, наземного, воздушного. Они должны обеспечить наше превосходство над странами НАТО в вопросах ракетного оружия», — заключил собеседник издания.

Российское гиперзвуковое оружие уже навело шума в Сети — малогабаритная ракета «Острота» напугала британских интернет-пользователей. Американские граждане, жаждущие увидеть «гиперзвук Путина» в действии на параде Победы в Москве, немного разочаровались, когда узнали, что он не будет участвовать в мероприятии. Однако, по информации «Царьграда», русские мгновенно нашли остроумный ответ: «Эта часть парада будет проходить над Вашингтоном».