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новостей
11:22
Политика
Политолог Загородний заявил, что любого человека на Украине могут объявить олигархом
11:22
Общество
Названы продукты, от которых нужно отказаться для здоровья печени
11:21
Армия
Россияне высмеяли жалобы министра Уоллеса на активность ВМФ РФ у берегов Британии
11:18
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит переживать из-за отсутствия антител после вакцинации
11:15
Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
11:14
Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
11:14
Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
11:13
Общество
Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт
11:13
Экономика
Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов
11:12
Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
11:09
Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
11:07
Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
11:06
Политика
Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»
11:05
Общество
В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса
11:00
Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
10:57
Армия
Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии
10:55
Общество
Москвичам пообещали дожди и июньское тепло в воскресенье
10:54
Происшествия
Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях
10:52
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Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля

Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 23 мая. Новый виток противостояния в сектора Газа показал всему миру кризис в отношениях между Израилем и США, заявил американский аналитик Майкл Бом.

Палестино-израильский конфликт в очередной раз вспыхнул в начале мая, когда в Восточном Иерусалиме стали выселять палестинские семьи. При этом Соединенные Штаты, обычно поддерживавшие израильтян, занимали весьма противоречивую позицию. Администрация Джо Байдена не принимала одну из сторон, но и не спешила добиваться перемирия. По мнению Майкла Бома, на то есть причины.

Прежде всего, Вашингтон в своей внешней политике акцентирует внимание на отношениях с Россией и Китаем, сокращая интерес к Ближнему Востоку. В то же время между израильским премьером Биньямином Нетаньяху и президентом США Джо Байденом возник конфликт, касающийся иранской ядерной программы.

«Если Байдену удастся восстановить ядерную сделку с Ираном, это будет ключевым моментом в американо-израильских отношениях, потому что Нетаньяху категорически против этого», - приводит слова журналиста «ПолитЭксперт».

Он уверен, что власти Израиля могут даже «начать военные действия против Ирана», чтобы навредить Вашингтону и сорвать возвращение США к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Бом считает, что нынешний кризис в секторе Газа - это тревожный сигнал, на который Байдену стоит обратить внимание.

Ранее публицист Анатолий Вассерман называл Нетаньяху главным победителем палестино-израильского конфликта.

сша израиль иран нетаньяху байден
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