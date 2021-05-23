Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля

Вашингтон, 23 мая. Новый виток противостояния в сектора Газа показал всему миру кризис в отношениях между Израилем и США, заявил американский аналитик Майкл Бом.

Палестино-израильский конфликт в очередной раз вспыхнул в начале мая, когда в Восточном Иерусалиме стали выселять палестинские семьи. При этом Соединенные Штаты, обычно поддерживавшие израильтян, занимали весьма противоречивую позицию. Администрация Джо Байдена не принимала одну из сторон, но и не спешила добиваться перемирия. По мнению Майкла Бома, на то есть причины.

Прежде всего, Вашингтон в своей внешней политике акцентирует внимание на отношениях с Россией и Китаем, сокращая интерес к Ближнему Востоку. В то же время между израильским премьером Биньямином Нетаньяху и президентом США Джо Байденом возник конфликт, касающийся иранской ядерной программы.

«Если Байдену удастся восстановить ядерную сделку с Ираном, это будет ключевым моментом в американо-израильских отношениях, потому что Нетаньяху категорически против этого», - приводит слова журналиста «ПолитЭксперт».

Он уверен, что власти Израиля могут даже «начать военные действия против Ирана», чтобы навредить Вашингтону и сорвать возвращение США к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Бом считает, что нынешний кризис в секторе Газа - это тревожный сигнал, на который Байдену стоит обратить внимание.

Ранее публицист Анатолий Вассерман называл Нетаньяху главным победителем палестино-израильского конфликта.