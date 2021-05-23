Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой

Москва, 23 мая. Специалисты назвали способы ухода от лишних комиссий при совершении покупок за рубежом.

Карта должна быть привязана к национальной валюте страны для того, чтобы не тратились лишние средства на операции по конвертации. Таким советом эксперты поделились с жителями России, решившими отдохнуть за границей, пишет РИА Новости.

Начальник управления пассивных операций и пакетов услуг банка «БКС» Ольга Козлова советует обзавестись перед путешествием картой с привязкой к валюте, чтобы не переплачивать за конвертацию. Благодаря такой привязке списание денег будет проходить в евро по банковскому курсу без совершения лишних дополнительных мероприятий.

Перевод части сбережений в валютный счет рекомендует Алексей Коренев из ГК «Финам». Он добавил, что многие российские кредитные организации предлагают карты, работающие с расчетами как в рублях, так и в валюте.

Советами по инвестициям недавно поделился в специальном интервью ФАН экономист Василий Колташов. Он рассказал о своих сомнениях по поводу перспективности некоторых популярных финансовых инструментов.