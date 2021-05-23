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23 мая 11:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:22
Политика
Политолог Загородний заявил, что любого человека на Украине могут объявить олигархом
11:22
Общество
Названы продукты, от которых нужно отказаться для здоровья печени
11:21
Армия
Россияне высмеяли жалобы министра Уоллеса на активность ВМФ РФ у берегов Британии
11:18
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит переживать из-за отсутствия антител после вакцинации
11:15
Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
11:14
Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
11:14
Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
11:13
Общество
Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт
11:13
Экономика
Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов
11:12
Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
11:09
Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
11:07
Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
11:06
Политика
Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»
11:05
Общество
В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса
11:00
Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
10:57
Армия
Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии
10:55
Общество
Москвичам пообещали дожди и июньское тепло в воскресенье
10:54
Происшествия
Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях
10:52
Шоу-бизнес
Первая участница Евровидения от России Мария Кац отреагировала на итоги конкурса
10:49
Политика
Лидер «зеленых» Бербок теряет поддержку среди немцев
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Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой

Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
pixabay.com

Москва, 23 мая. Специалисты назвали способы ухода от лишних комиссий при совершении покупок за рубежом.

Карта должна быть привязана к национальной валюте страны для того, чтобы не тратились лишние средства на операции по конвертации. Таким советом эксперты поделились с жителями России, решившими отдохнуть за границей, пишет РИА Новости.

Начальник управления пассивных операций и пакетов услуг банка «БКС» Ольга Козлова советует обзавестись перед путешествием картой с привязкой к валюте, чтобы не переплачивать за конвертацию. Благодаря такой привязке списание денег будет проходить в евро по банковскому курсу без совершения лишних дополнительных мероприятий.

Перевод части сбережений в валютный счет рекомендует Алексей Коренев из ГК «Финам». Он добавил, что многие российские кредитные организации предлагают карты, работающие с расчетами как в рублях, так и в валюте.

Советами по инвестициям недавно поделился в специальном интервью ФАН экономист Василий Колташов. Он рассказал о своих сомнениях по поводу перспективности некоторых популярных финансовых инструментов.

комиссия банковские карты путешествия конвертация
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Все новости / Экономика / Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
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