Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт

Москва, 23 мая. Продукт, отказ от которого может спровоцировать развитие инфаркта, назвала терапевт и диетолог Ирина Попова. Особенно это опасно для тех, кто увлекается спортом.

Отсутствие соли в рационе может вызвать инфаркт миокарда и инсульт. Полный отказ от продукта приводит к нехватке натрия в организме. При этом у людей появляются слабость, головные боли, тошнота и нарушается пищеварение, объяснила Попова.

Дефицит соли в организме может проявляться следующими признаками. У человека наблюдается постоянная жажда и появляется сухость во рту. Также для недостатка соли характерно редкое мочеиспускание, отметила специалист и посоветовала прислушиваться к своему телу и самочувствию.

До этого диетолог Ирина Бережная объяснила внезапное желание съесть что-нибудь сладкое или соленое. Это связано с дефицитом быстрых углеводов.