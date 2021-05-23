Экс-координатор штаба Навального раскрыл схему присвоения донатов ФБК

Экс-координатор штаба Навального1 в Саратове (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включен в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) Михаил Мурыгин рассказал, каким образом в ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) присваивали донаты.

Мурыгин обратил внимание на интервью «Дождю» директора ФБК Ивана Жданова. Номинальный директор прокомментировал вызов сотрудников фонда на допросы по делу о мошенничестве (статья 159 УК РФ), возбужденном против Алексея Навального, а также сообщил, что изначально речь шла о подозрениях в легализации денежных средств.

«Легализовали путем того, что внесли деньги в ФБК и в фонд, обслуживающий штабы. А это — другое дело, я так понимаю, обратное. Заключается оно в том, что мы якобы украли эти донаты, которые внесли в фонд. Понятно, что это противоречащие прямо по смыслу друг другу статьи — либо вносим, легализуем, либо выносим из фонда, воруем», — заявил Жданов.

instagram.com / @ioannzh

Зачисление средств на счета фондов не противоречит их последующему присвоению, поясняет Мурыгин. По его словам, деньги вносились для отчета перед донорами, среди которых могли быть и иностранные организации. Спонсоры, не хотевшие афишировать свою помощь, жертвовали наличные или перечисляли биткоины, а сотрудники ФБК и штабов легализовали их.

«Важно показать донору, что все деньги пришли на счет ФБК, что по дороге часть не потерялась. А уже потом осуществляется нецелевое использование», — рассказал Мурыгин.

Экс-координатор отметил, что несколькими годами ранее СМИ сообщали о внесении сотрудниками ФБК «пожертвований граждан» через банкоматы. Перед этим на их личные счета приходили миллионы, происхождение которых соратники Навального объяснить не могли. Напомним, одним из посредников был менеджер проектов ФБК Руслан Шаведдинов, в настоящее время бежавший за границу. Как сообщали в прессе, за время работы с июня 2018 года по ноябрь 2019 года мужчина заработал 1,3 миллиона рублей. Тем не менее, в 2017–2018 годах он внес на счета учрежденного Леонидом Волковым фонда «Пятое время года» 15,5 миллиона пожертвований.

«Жданов пытается манипулировать классическим приемом, давая два варианта ответа или/или: «Либо вносим [в ФБК], легализуем, либо выносим из фонда, воруем». Но одно другому не противоречит!» — резюмировал Мурыгин.

Судя по всему, аналогичный прием попыталась использовать экс-юрист ФБК Любовь Соболь, комментируя дело о мошенничестве против Алексея Навального в интервью для «Настоящего времени» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Из слов Соболь следует, что получение денег от одного источника якобы исключает финансовые поступления из других каналов, что абсурдно.

Данный материал создан и (или) распространен иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

instagram.com / @sobollubov

«Давайте мы будем трезвомыслящими людьми, которые понимают, что сначала госпропаганда нам рассказывала, что якобы мы живем на какие-то деньги иностранных государств, какого-то Госдепа США, там еще что-то, что они придумали. А теперь якобы речь идет о том, что мы деньги у жертвователей фонда украли. Так вы определитесь: крали мы деньги или мы живем на деньги Госдепа США? Госпропаганда совсем полностью в себе запуталась», — безапелляционно заявила Соболь.

Ранее около 70 работников ФБК получили повестки в связи с уголовным делом о мошенничестве в фонде. По версии следствия, Алексей Навальный потратил на личные нужды более 356 млн рублей из средств, пожертвованных физическими лицами на работу его структур. Похищенные деньги могли пойти на покупку материальных ценностей и оплату личных расходов, в том числе путешествий.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.