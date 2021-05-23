Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов

Москва, 23 мая. Дефицит микрочипов продолжает сказываться на автомобильной отрасли. Компании Volkswagen и Toyota приостанавливают выпуск машин еще на нескольких заводах.

Завод Volkswagen в Чаттануге будет простаивать с 7 по 21 июня. Во время «каникул» персонал будет повышать квалификацию и совершенствовать навыки сборки нового продукта — электромобиля ID.4.

Компания Toyota намерена в июне «заморозить» три производственные линии. Первая — в Ивате, а две другие — в префектуре Мияги. Выпуск автомобилей остановится 8 июня. Ожидается, что перерыв будет продолжаться от трех до пяти дней.

Руководство Volkswagen в начале мая объявило, что компания будет разрабатывать программное обеспечение самостоятельно. Такое решение было принято на фоне риска дефицита микросхем. Представители компании отмечали, что нехватка полупроводников — самая серьезная проблема, с которой сегодня сталкивается автопром.