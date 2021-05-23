Британский авианосец отправился на «войну» с Китаем

Соединенное Королевство, как и обещало, направило к берегам Поднебесной мощнейшее ударное соединение, основу которого составляет авианосец HMS Queen Elizabeth в окружении кораблей прикрытия и обеспечения. Подобный военно-морской перфоманс британский флот не осуществлял, пожалуй, со времен битвы за Фолкленды в начале 80-х годов и в настоящее время, очевидно, мы можем наблюдать попытку Лондона восстановить некое былое военно-морское могущество, утраченное за последние полвека.

А восстанавливать есть чем: один только авианосец HMS Queen Elizabeth чего стоит! Корабль был сдан флоту в 2017 году и к настоящему времени достиг необходимой оперативной готовности, которую, собственно, Royal Navy и собирается проверить в «боевой обстановке», а заодно и потрепать нервы Пекину, который по всем показателям перетягивает мировое экономическое одеяло на себя.

UK defence. Last night, UK's biggest warship, HMS Queen Elizabeth, left UK for the Pacific, leading a group of British, American and Dutch warships. In the next 7 months, they'll train with allies from France, India, Australia, NZ, Japan & others & will join the war against ISIS. pic.twitter.com/LrkC2aXIYe — BxA Modern Studies (@bxamods) May 23, 2021

Ожидается, что авианосная многоцелевая группа (АМГ) примет участие в совместных маневрах, целью которых будет демонстрация Китаю «союзнической решительности» со стороны Японии, США, Австралии, Норвегии и, возможно, еще нескольких государств, противопоставляющих себя китайской экспансии.

HMS Queen Elizabeth несет 24 палубных истребителя F-35B и 14 вертолетов Merlin, часть которых предназначена для ведения дальнего радиолокационного наблюдения, а часть — для осуществления противолодочной борьбы. Палубные истребители F-35B, закупленные в США, имеют дальность полета порядка 800 км и способны в перегрузе нести до 9 тонн полезной нагрузки, в том числе крылатые ракеты AGM-158 JASSM, уже зарекомендовавшие себя в реальном боевом применении.

Esta le pelea a Mirta la corona de logevidad:



Queen Elizabeth con un F-35B en la cubierta del HMS Queen Elizabeth



???? pic.twitter.com/U5VLjdZsse — Ignacio Vittori (@ivittori) May 22, 2021

Вместе с «королевой» в дальний морской поход вышли фрегаты F-78 Kent, F-238 Northumberland и F-239 Richmond, ракетные эсминцы противовоздушной и противолодочной обороны D-34 Diamond и D-36 Defender. Также с ними идут танкер А-136 Tibespring и вспомогательное судно A-387 Fort Victorio. Сообщается, что АМГ будет сопровождать атомная подводная лодка класса Astute.

К британской группе также присоединились эсминец ВМС США DDG-68 The Sullivans и норвежский фрегат F-805 Evertsen. Если присутствие в АМГ американского ударного корабля еще как-то объяснимо, то участие норвежского фрегата в этой военно-политической авантюре не поддается никакой логике. Вероятно, здесь можно говорить только о каких-то обязательствах, которые выполняет Осло в рамках военно-морского партнерства.

De "F 805 Zr Ms EVERTSEN"#75jaarvrijheid pic.twitter.com/fJDWPWp3gb — Fishery and Maritime photography ???????? (@VisserijS) September 1, 2019

По озвученной версии, АМГ, пройдя Гибралтар, войдет в Средиземное море, где после прохождения Крита норвежский фрегат вместе с двумя английскими кораблями (фрегатом и эсминцем) пройдут Дарданеллы и Босфор, после чего некоторое время проведут в Черном море. В это же время основная часть группы продефилирует на виду у российской военно-морской базы Тартус. Далее объединившаяся АМГ пройдет Суэцкий канал (разумеется, если там не застрянет вновь какой-нибудь контейнеровоз), минует Красное море и, избегая встреч с сомалийскими пиратами, через Аденский залив выйдет в Индийский океан.

Далее часть группы посетит порт Джакарта, после чего вся мощь «королевы» обрушится на Южно-Китайское море, где ожидается тесное взаимодействие с военно-морскими силами Тайваня, нацеленное на поддержку последних в трудном деле противостояния Поднебесной.

HMS Queen Elizabeth ("Big Lizzie") - accompanied by two Royal Navy Frigates, two Destroyers, two supply ships and an Astute Class Submarine - set sail from Portsmouth for deployment to the #IndoPacific region including the South #China Sea. #ccp#Taiwan https://t.co/QyhDUQeIZJ — Andrew_Seadog (@Andrew_Seadog) May 23, 2021

Спустя некоторое время АМГ перейдет в Восточно-Китайское море, где будет нервировать ВМС НОАК, а те, в свою очередь, попробуют извлечь из складывающейся обстановки всю возможную выгоду и в полной мере постараются отработать процесс уничтожения авианосного соединения имеющимися в наличии силами и средствами. На этом этапе деятельность «королевы» будет поддержана американской авианосной ударной группой во главе с авианосцем CVN-73 George Washington, которая располагается на японской военно-морской базе Йокосука.

Как полагают специалисты, это «учебно-тренировочное столкновение» более полезно военно-морскому флоту КНР, а не многонациональным силам. Британцы и американцы в принципе обладают определенным опытом ведения войны на море и ничего нового для себя извлечь из этой ситуации не смогут, а вот для китайских моряков такая «тренировка» станет хорошим плюсом в деле повышения боевой готовности.

U.S. 7th Fleet Denies Chinese Claim American Destroyer Was ‘Expelled’ from South China Sea Island Chain https://t.co/jsM2xlwIIW — GreensboroVet (@GreensboroVet) May 21, 2021

А потом АМГ, пройдя Цусимские острова, войдет в Японское море. Какой прием «британской королеве» окажет Краснознаменный Тихоокеанский флот, покажет время. Но я даже и в мыслях предположить не могу, что ТОФ проигнорирует визит таких дорогих гостей. Уверен — моряки и летчики ВМФ России сделают пребывание АМГ в Японском море просто незабываемым. Ждем.