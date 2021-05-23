Британский авианосец отправился на «войну» с Китаем

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 мая 12:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ
12:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II
12:21
Политика
Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем
12:19
Общество
Россиянам рассказали, чем может грозить присвоение бесхозных вещей
12:19
Происшествия
Град частично побил посевы и повредил крыши домов на Ставрополье
12:18
Происшествия
Здание на реконструкции загорелось в центре Москвы
Все новости
23 мая 12:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ
12:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II
12:21
Политика
Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем
12:19
Общество
Россиянам рассказали, чем может грозить присвоение бесхозных вещей
12:19
Происшествия
Град частично побил посевы и повредил крыши домов на Ставрополье
12:18
Происшествия
Здание на реконструкции загорелось в центре Москвы
Все новости

Британский авианосец отправился на «войну» с Китаем

Азия
Британский авианосец отправился на «войну» с Китаем
wikipedia.org  /  U.S. Navy Photograph by Liz Wolter / Общественное достояние

Соединенное Королевство, как и обещало, направило к берегам Поднебесной мощнейшее ударное соединение, основу которого составляет авианосец HMS Queen Elizabeth в окружении кораблей прикрытия и обеспечения. Подобный военно-морской перфоманс британский флот не осуществлял, пожалуй, со времен битвы за Фолкленды в начале 80-х годов и в настоящее время, очевидно, мы можем наблюдать попытку Лондона восстановить некое былое военно-морское могущество, утраченное за последние полвека.

А восстанавливать есть чем: один только авианосец HMS Queen Elizabeth чего стоит! Корабль был сдан флоту в 2017 году и к настоящему времени достиг необходимой оперативной готовности, которую, собственно, Royal Navy и собирается проверить в «боевой обстановке», а заодно и потрепать нервы Пекину, который по всем показателям перетягивает мировое экономическое одеяло на себя.

Ожидается, что авианосная многоцелевая группа (АМГ) примет участие в совместных маневрах, целью которых будет демонстрация Китаю «союзнической решительности» со стороны Японии, США, Австралии, Норвегии и, возможно, еще нескольких государств, противопоставляющих себя китайской экспансии.

HMS Queen Elizabeth несет 24 палубных истребителя F-35B и 14 вертолетов Merlin, часть которых предназначена для ведения дальнего радиолокационного наблюдения, а часть — для осуществления противолодочной борьбы. Палубные истребители F-35B, закупленные в США, имеют дальность полета порядка 800 км и способны в перегрузе нести до 9 тонн полезной нагрузки, в том числе крылатые ракеты AGM-158 JASSM, уже зарекомендовавшие себя в реальном боевом применении.

Вместе с «королевой» в дальний морской поход вышли фрегаты F-78 Kent, F-238 Northumberland и F-239 Richmond, ракетные эсминцы противовоздушной и противолодочной обороны D-34 Diamond и D-36 Defender. Также с ними идут танкер А-136 Tibespring и вспомогательное судно A-387 Fort Victorio. Сообщается, что АМГ будет сопровождать атомная подводная лодка класса Astute.

К британской группе также присоединились эсминец ВМС США DDG-68 The Sullivans и норвежский фрегат F-805 Evertsen. Если присутствие в АМГ американского ударного корабля еще как-то объяснимо, то участие норвежского фрегата в этой военно-политической авантюре не поддается никакой логике. Вероятно, здесь можно говорить только о каких-то обязательствах, которые выполняет Осло в рамках военно-морского партнерства.

По озвученной версии, АМГ, пройдя Гибралтар, войдет в Средиземное море, где после прохождения Крита норвежский фрегат вместе с двумя английскими кораблями (фрегатом и эсминцем) пройдут Дарданеллы и Босфор, после чего некоторое время проведут в Черном море. В это же время основная часть группы продефилирует на виду у российской военно-морской базы Тартус. Далее объединившаяся АМГ пройдет Суэцкий канал (разумеется, если там не застрянет вновь какой-нибудь контейнеровоз), минует Красное море и, избегая встреч с сомалийскими пиратами, через Аденский залив выйдет в Индийский океан.

Далее часть группы посетит порт Джакарта, после чего вся мощь «королевы» обрушится на Южно-Китайское море, где ожидается тесное взаимодействие с военно-морскими силами Тайваня, нацеленное на поддержку последних в трудном деле противостояния Поднебесной.

Спустя некоторое время АМГ перейдет в Восточно-Китайское море, где будет нервировать ВМС НОАК, а те, в свою очередь, попробуют извлечь из складывающейся обстановки всю возможную выгоду и в полной мере постараются отработать процесс уничтожения авианосного соединения имеющимися в наличии силами и средствами. На этом этапе деятельность «королевы» будет поддержана американской авианосной ударной группой во главе с авианосцем CVN-73 George Washington, которая располагается на японской военно-морской базе Йокосука.

Как полагают специалисты, это «учебно-тренировочное столкновение» более полезно военно-морскому флоту КНР, а не многонациональным силам. Британцы и американцы в принципе обладают определенным опытом ведения войны на море и ничего нового для себя извлечь из этой ситуации не смогут, а вот для китайских моряков такая «тренировка» станет хорошим плюсом в деле повышения боевой готовности.

А потом АМГ, пройдя Цусимские острова, войдет в Японское море. Какой прием «британской королеве» окажет Краснознаменный Тихоокеанский флот, покажет время. Но я даже и в мыслях предположить не могу, что ТОФ проигнорирует визит таких дорогих гостей. Уверен — моряки и летчики ВМФ России сделают пребывание АМГ в Японском море просто незабываемым. Ждем.

великобритания китай алексей суконкин
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 166291 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 64482 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 49113 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 47975 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Экономика 43257 21 мая 2021
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Все новости / Азия / Британский авианосец отправился на «войну» с Китаем
Рейтинг@Mail.ru