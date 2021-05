Британский авианосец отправился на «войну» с Китаем

Соединенное Королевство, как и обещало, направило к берегам Поднебесной мощнейшее ударное соединение, основу которого составляет авианосец HMS Queen Elizabeth в окружении кораблей прикрытия и обеспечения. Подобный военно-морской перфоманс британский флот не осуществлял, пожалуй, со времен битвы за Фолкленды в начале 80-х годов и в настоящее время, очевидно, мы можем наблюдать попытку Лондона восстановить некое былое военно-морское могущество, утраченное за последние полвека.

А восстанавливать есть чем: один только авианосец HMS Queen Elizabeth чего стоит! Корабль был сдан флоту в 2017 году и к настоящему времени достиг необходимой оперативной готовности, которую, собственно, Royal Navy и собирается проверить в «боевой обстановке», а заодно и потрепать нервы Пекину, который по всем показателям перетягивает мировое экономическое одеяло на себя.

UK defence. Last night, UK's biggest warship, HMS Queen Elizabeth, left UK for the Pacific, leading a group of British, American and Dutch warships. In the next 7 months, they'll train with allies from France, India, Australia, NZ, Japan & others & will join the war against ISIS. pic.twitter.com/LrkC2aXIYe