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Политика
Политолог Загородний заявил, что любого человека на Украине могут объявить олигархом
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11:21
Армия
Россияне высмеяли жалобы министра Уоллеса на активность ВМФ РФ у берегов Британии
11:18
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит переживать из-за отсутствия антител после вакцинации
11:15
Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
11:14
Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
11:14
Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
11:13
Общество
Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт
11:13
Экономика
Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов
11:12
Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
11:09
Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
11:07
Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
11:06
Политика
Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»
11:05
Общество
В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса
11:00
Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
10:57
Армия
Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии
10:55
Общество
Москвичам пообещали дожди и июньское тепло в воскресенье
10:54
Происшествия
Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях
10:52
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Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил

Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
Кадр Вести.Ru

Киев, 23 мая. Экономист Александр Дудчак объяснил, с какой целью президент Украины Владимир Зеленский начал преследование главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Ситуацию с Медведчуком глава государства прокомментировал во время ежегодной пресс-конференции. По словам Зеленского, «эпоха» главы ОПЗЖ заканчивается, как и эпоха коррупции.

«Мы чистим вертикали бизнеса. Эти вертикали — в каждой институции нашего государства, в каждом министерстве, в парламенте большое влияние этих людей. Мы начали, и я это завершу», — сообщил Зеленский.

Эксперты считают, что таким образом украинский лидер открыто признался в инициировании преднамеренного уголовного преследования лидера партии. Зеленский намерен зачистить политическое поле от оппонентов, чтобы повысить свой рейтинг и шансы остаться на посту президента на второй срок.

«Цель этого дела — профилактика зарождения и развития альтернативных политических сил. Правда, я не думаю, что из-за исчезновения альтернативной силы на политическом поле рейтинг Зеленского поднимется», — сказал экономист Александр Дудчак RT.

Он добавил, что граждане поддерживают Зеленского, потому что на его фоне остальные политики выглядят еще хуже.

Ранее политолог Руслан Бизяев сообщил, что президент Украины пытается себя оправдать на фоне ухудшающейся ситуации в стране.

украина зеленский дудчак
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