Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил

Киев, 23 мая. Экономист Александр Дудчак объяснил, с какой целью президент Украины Владимир Зеленский начал преследование главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Ситуацию с Медведчуком глава государства прокомментировал во время ежегодной пресс-конференции. По словам Зеленского, «эпоха» главы ОПЗЖ заканчивается, как и эпоха коррупции.

«Мы чистим вертикали бизнеса. Эти вертикали — в каждой институции нашего государства, в каждом министерстве, в парламенте большое влияние этих людей. Мы начали, и я это завершу», — сообщил Зеленский.

Эксперты считают, что таким образом украинский лидер открыто признался в инициировании преднамеренного уголовного преследования лидера партии. Зеленский намерен зачистить политическое поле от оппонентов, чтобы повысить свой рейтинг и шансы остаться на посту президента на второй срок.

«Цель этого дела — профилактика зарождения и развития альтернативных политических сил. Правда, я не думаю, что из-за исчезновения альтернативной силы на политическом поле рейтинг Зеленского поднимется», — сказал экономист Александр Дудчак RT.

Он добавил, что граждане поддерживают Зеленского, потому что на его фоне остальные политики выглядят еще хуже.

Ранее политолог Руслан Бизяев сообщил, что президент Украины пытается себя оправдать на фоне ухудшающейся ситуации в стране.