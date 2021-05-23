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11:22
Политика
Политолог Загородний заявил, что любого человека на Украине могут объявить олигархом
11:22
Общество
Названы продукты, от которых нужно отказаться для здоровья печени
11:21
Армия
Россияне высмеяли жалобы министра Уоллеса на активность ВМФ РФ у берегов Британии
11:18
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит переживать из-за отсутствия антител после вакцинации
11:15
Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
11:14
Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
11:14
Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
11:13
Общество
Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт
11:13
Экономика
Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов
11:12
Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
11:09
Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
11:07
Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
11:06
Политика
Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»
11:05
Общество
В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса
11:00
Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
10:57
Армия
Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии
10:55
Общество
Москвичам пообещали дожди и июньское тепло в воскресенье
10:54
Происшествия
Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях
10:52
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Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе

Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 23 мая. Российский рубль может укрепить свои позиции на валютном рынке на следующей неделе, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Доллар на грядущей неделе будет находиться в диапазоне 72,5-74,5 рубля. Евро, по прогнозу эксперта, будет стоить 88,5-91 рубля. Ключевыми факторами для укрепления российской валюты станут спрос на рисковые активы и динамика нефтяных цен, объяснил специалист. Еще одной причиной возможного роста кура рубля станут новости о подготовке к встрече президентов России и Соединенных Штатов, отметил Васильев в беседе с «Российской газетой».

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, в свою очередь, сообщил, что рынок нефти в ближайшее время будет реагировать на возросшую вероятность заключения новой ядерной сделки между Ираном и США, а также на снятие санкций с Тегерана и возобновление экспорта иранской нефти. В таком случае предложение на мировом рынке может вырасти на 1-1,5%, подчеркнул эксперт.

В середине следующей недели в России выйдут важные данные об инфляции, что определит, каким будет решение руководства Центробанка РФ по ключевой ставке на заседании 11 июня, рассказал управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский. Рост ключевой ставки может охладить рынок акций и негативно повлиять на доходность среднесрочных ОФЗ, добавил аналитик.

Российская валюта способна укрепиться до значений 2019 года, ранее заявил эксперт Андрей Маслов. Он ожидает взрывного роста курса рубля к концу 2021 года.

доллар прогноз рубль евро
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