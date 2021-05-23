Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе

Москва, 23 мая. Российский рубль может укрепить свои позиции на валютном рынке на следующей неделе, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Доллар на грядущей неделе будет находиться в диапазоне 72,5-74,5 рубля. Евро, по прогнозу эксперта, будет стоить 88,5-91 рубля. Ключевыми факторами для укрепления российской валюты станут спрос на рисковые активы и динамика нефтяных цен, объяснил специалист. Еще одной причиной возможного роста кура рубля станут новости о подготовке к встрече президентов России и Соединенных Штатов, отметил Васильев в беседе с «Российской газетой».

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, в свою очередь, сообщил, что рынок нефти в ближайшее время будет реагировать на возросшую вероятность заключения новой ядерной сделки между Ираном и США, а также на снятие санкций с Тегерана и возобновление экспорта иранской нефти. В таком случае предложение на мировом рынке может вырасти на 1-1,5%, подчеркнул эксперт.

В середине следующей недели в России выйдут важные данные об инфляции, что определит, каким будет решение руководства Центробанка РФ по ключевой ставке на заседании 11 июня, рассказал управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский. Рост ключевой ставки может охладить рынок акций и негативно повлиять на доходность среднесрочных ОФЗ, добавил аналитик.

Российская валюта способна укрепиться до значений 2019 года, ранее заявил эксперт Андрей Маслов. Он ожидает взрывного роста курса рубля к концу 2021 года.