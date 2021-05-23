Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»

Киев, 23 мая. Российская сторона может выиграть после отказа США от санкций против оператора «Северного потока — 2». Об этом высказался политолог Илия Куса.

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего прокомментировал ситуацию с российско-европейским проектом газопровода. По его словам, санкции США против управляющей компании Nord Stream 2 ухудшили бы отношения Вашингтона с ФРГ. Вопрос с «СП-2» скоро «замнут», предсказал политолог.

Россия может торговаться и дать некие устные договоренности, отметил эксперт. Однако Москва не согласиться предоставлять юридические гарантии и подписывать документы, резюмировал Куса.

Депутат Госдумы РФ Сергей Железняк заявил, что газопровод будет достроен, несмотря на санкции Вашингтона. Сдвиги в сроках завершения проекта не помешают закончить строительство «СП-2».