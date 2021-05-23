В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса

Москва, 23 мая. Российские медики за прошлые сутки выявили 8951 новый случай коронавируса в стране. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новых заболевших зафиксировали в 83 субъектах России. При этом у 14,5% из них не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания.

По данным оперштаба, количество летальных исходов за минувшие сутки составило 357. Еще 7297 пациентов смогли успешно вылечиться от инфекции.

Накануне в России зарегистрировали 9232 новых случая COVID-19 в 84 регионах страны.