Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии

Улан-Удэ, 23 мая. Маршруты следования призывников, которые будут проходить службу в воинских частях общевойскового объединения ВВО в Республике Бурятия буду охраняться в период весеннего призыва.

Транспортные узлы будут охраняться более, чем 80% военнослужащих подразделений военной полиции Восточного военного округа (ВВО). Встречу и сопровождение новоиспеченных бойцов российской Армии на железнодорожных станциях, аэропортах и аэродромах обеспечат патрули военной полиции. Сотрудники ежедневно проходят соответствующие инструктажи и занятия по организации работы с молодым поколением.

В России были проведен ряд реформ в отношении срочной службы в армии. Так, например, президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон об усилении контроля за отсрочками от призыва в армию из-за здоровья и правилах медосмотра перед призывом. Еще одно нововведение связано с предложением министра обороны РФ Сергея Шойгу запретить призыв бывших наркоманов. По информации эксперта «Царьграда», это не повлияет на призыв в армию России.