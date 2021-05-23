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11:22
Политика
Политолог Загородний заявил, что любого человека на Украине могут объявить олигархом
11:22
Общество
Названы продукты, от которых нужно отказаться для здоровья печени
11:21
Армия
Россияне высмеяли жалобы министра Уоллеса на активность ВМФ РФ у берегов Британии
11:18
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит переживать из-за отсутствия антител после вакцинации
11:15
Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
11:14
Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
11:14
Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
11:13
Общество
Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт
11:13
Экономика
Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов
11:12
Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
11:09
Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
11:07
Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
11:06
Политика
Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»
11:05
Общество
В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса
11:00
Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
10:57
Армия
Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии
10:55
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Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях

Происшествия
Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях
pixabay.com

Глазго, 23 мая. Садовник из пригорода Глазго пригрозил соседям снизу бензопилой. Гнев шотландца вызвали громкие крики женщины на детей.

Конфликт между соседями случился в маленьком городке Пейсли, что в пригороде Глазго. Шотландец Дэниел Ф. страшно разозлился на свою соседку снизу, утверждая, что она кричит на своих детей. Мужчина пригрозил распилить ее гостя на куски бензопилой, сообщает The Daily Record.

Как оказалось, внизу проживала молодая женщина с детьми. Когда все произошло, был День матери, и отец ее детей Джейсон Г. приехал поздравить британку вместе со своим братом Робертом. В этот момент садовник выглянул из окна своей спальни и пригрозил Луизе К. бензопилой. Один из гостей женщины вступился за мать своих наследников, заверяя агрессивного соседа, что она не могла так себя вести.

Впрочем, возбужденный справедливой местью Дэниел Ф. сдаваться не собирался и еще больше разозлился, угрожая привести бензопилу в действие.

«Я сейчас спущусь вниз и разрежу тебя на куски бензопилой», — кричал в ярости мужчина.

Все, кто были в доме, не на шутку испугались и решили спрятаться внутри. Затем братья Роберт и Джейсон Г. и вовсе уехали на случай, если дебошир попытается осуществить свою угрозу. В это время Луиза К. забаррикадировалась в помещении и вызвала полицию. Она слышала, как Дэниел Ф. кричит, ругается и стучит.

Прибывшая на место происшествия полиция задержала возмутителя спокойствия и допросила 28-летнего шотландца. Шериф Пейсли оштрафовал злоумышленника на 350 фунтов стерлингов и приказал ему выплатить 20 фунтов доплаты за моральный ущерб потенциальной жертве.

великобритания нападение шотландия угроза садовник бензопила
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