Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях

Глазго, 23 мая. Садовник из пригорода Глазго пригрозил соседям снизу бензопилой. Гнев шотландца вызвали громкие крики женщины на детей.

Конфликт между соседями случился в маленьком городке Пейсли, что в пригороде Глазго. Шотландец Дэниел Ф. страшно разозлился на свою соседку снизу, утверждая, что она кричит на своих детей. Мужчина пригрозил распилить ее гостя на куски бензопилой, сообщает The Daily Record.

Как оказалось, внизу проживала молодая женщина с детьми. Когда все произошло, был День матери, и отец ее детей Джейсон Г. приехал поздравить британку вместе со своим братом Робертом. В этот момент садовник выглянул из окна своей спальни и пригрозил Луизе К. бензопилой. Один из гостей женщины вступился за мать своих наследников, заверяя агрессивного соседа, что она не могла так себя вести.

Впрочем, возбужденный справедливой местью Дэниел Ф. сдаваться не собирался и еще больше разозлился, угрожая привести бензопилу в действие.

«Я сейчас спущусь вниз и разрежу тебя на куски бензопилой», — кричал в ярости мужчина.

Все, кто были в доме, не на шутку испугались и решили спрятаться внутри. Затем братья Роберт и Джейсон Г. и вовсе уехали на случай, если дебошир попытается осуществить свою угрозу. В это время Луиза К. забаррикадировалась в помещении и вызвала полицию. Она слышала, как Дэниел Ф. кричит, ругается и стучит.

Прибывшая на место происшествия полиция задержала возмутителя спокойствия и допросила 28-летнего шотландца. Шериф Пейсли оштрафовал злоумышленника на 350 фунтов стерлингов и приказал ему выплатить 20 фунтов доплаты за моральный ущерб потенциальной жертве.