Первая участница Евровидения от России Мария Кац отреагировала на итоги конкурса

Москва, 23 мая. Первая участница Евровидения от России, 48-летняя певица Мария Кац прокомментировала итоги международного песенного конкурса, завершившегося в ночь на 23 мая.

Певица Мария Кац в 1994 году стала первой участницей международного песенного конкурса "Евровидение" от России, где выступила с песней "Вечный странник". Артистка принесла России девятое место — на той же позиции в 2021 году в конкурсе финишировала певица Манижа.

Кац, комментируя успех представлявшей Россию исполнительницы, назвала присужденное ей место заслуженным. Певица также отметила, что выступление Манижи прошло просто замечательно.

В то же время группа Maneskin, представлявшая на конкурсе Италию, Кац категорически не понравилась. С куда большей теплотой артистка отозвалась о швейцарском исполнителе Gjon's Tears, продемонстрировавшем, по ее мнению, грандиозный вокал, передает RT.

Международный песенный конкурс "Евровидение" ежегодно привлекает к экранам миллионы телезрителей. Такая популярность, вполне вероятно, подвигла США создать собственный аналог шоу под названием American Song Contest.