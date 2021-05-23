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11:22
Политика
Политолог Загородний заявил, что любого человека на Украине могут объявить олигархом
11:22
Общество
Названы продукты, от которых нужно отказаться для здоровья печени
11:21
Армия
Россияне высмеяли жалобы министра Уоллеса на активность ВМФ РФ у берегов Британии
11:18
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит переживать из-за отсутствия антител после вакцинации
11:15
Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
11:14
Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
11:14
Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
11:13
Общество
Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт
11:13
Экономика
Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов
11:12
Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
11:09
Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
11:07
Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
11:06
Политика
Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»
11:05
Общество
В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса
11:00
Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
10:57
Армия
Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии
10:55
Общество
Москвичам пообещали дожди и июньское тепло в воскресенье
10:54
Происшествия
Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях
10:52
Шоу-бизнес
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Первая участница Евровидения от России Мария Кац отреагировала на итоги конкурса

Шоу-бизнес
Первая участница Евровидения от России Мария Кац отреагировала на итоги конкурса
Prt Scr youtube.com  /  @escLIVEmusic1

Москва, 23 мая. Первая участница Евровидения от России, 48-летняя певица Мария Кац прокомментировала итоги международного песенного конкурса, завершившегося в ночь на 23 мая.

Певица Мария Кац в 1994 году стала первой участницей международного песенного конкурса "Евровидение" от России, где выступила с песней "Вечный странник". Артистка принесла России девятое место — на той же позиции в 2021 году в конкурсе финишировала певица Манижа.

Кац, комментируя успех представлявшей Россию исполнительницы, назвала присужденное ей место заслуженным. Певица также отметила, что выступление Манижи прошло просто замечательно.

В то же время группа Maneskin, представлявшая на конкурсе Италию, Кац категорически не понравилась. С куда большей теплотой артистка отозвалась о швейцарском исполнителе Gjon's Tears, продемонстрировавшем, по ее мнению, грандиозный вокал, передает RT.

Международный песенный конкурс "Евровидение" ежегодно привлекает к экранам миллионы телезрителей. Такая популярность, вполне вероятно, подвигла США создать собственный аналог шоу под названием American Song Contest.

евровидение кац итоги
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Все новости / Шоу-бизнес / Первая участница Евровидения от России Мария Кац отреагировала на итоги конкурса
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