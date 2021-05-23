Лидер «зеленых» Бербок теряет поддержку среди немцев

Берлин, 23 мая. Рейтинг лидера партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок падает. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы INSA.

Политик вдвинута «зелеными» на выборы канцлера Германии. Она получает больше поддержки от избирателей, нежели другие кандидаты. Однако если бы выборы правительства осуществлялись при помощи прямого голосования, Бербок получила бы только 20%. Ее рейтинг опустился по сравнению с прошлой неделей на четыре пункта.

Кандидата «Свободной демократической партии» (СвДП) Олафа Шольца готовы поддержать 18% жителей Германии. За представителя блока ХДС/ХСС предпочли отдать голос 15% избирателей. Еще 32% участников опроса не захотели поддержать ни одного из трех кандидатов.

Ранее действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Лашета с выдвижением в кандидаты. По информации прессы, кандидатуру представителя ХДС/ХСС поддержало большинство в правлении «Христианско-демократического союза Германии».