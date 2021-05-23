Иосиф Пригожин назвал недопонятым выступление Манижи на Евровидении

Москва, 23 мая. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин оценил выступление Манижи на Евровидении.

По его словам, музыкальный материал артистки, с которым она вышла на сцену, остался недопонятым. Продюсер дал комментарий РИА Новости.

«Собственно говоря, практически все говорили, что будет Италия первая.... Но стало понятно, что все-таки не до конца всем понятен не то что русский язык, а музыкальный материал Манижи», — пояснил Пригожин.

Ранее стало известно о победе итальянской группы Maneskin на Евровидении. Всего в финале соревнования участвовали 26 стран. Российская исполнительница Манижа заняла девятое место.