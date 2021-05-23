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23 мая 11:25
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новостей
11:22
Политика
Политолог Загородний заявил, что любого человека на Украине могут объявить олигархом
11:22
Общество
Названы продукты, от которых нужно отказаться для здоровья печени
11:21
Армия
Россияне высмеяли жалобы министра Уоллеса на активность ВМФ РФ у берегов Британии
11:18
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит переживать из-за отсутствия антител после вакцинации
11:15
Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
11:14
Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
11:14
Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
11:13
Общество
Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт
11:13
Экономика
Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов
11:12
Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
11:09
Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
11:07
Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
11:06
Политика
Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»
11:05
Общество
В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса
11:00
Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
10:57
Армия
Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии
10:55
Общество
Москвичам пообещали дожди и июньское тепло в воскресенье
10:54
Происшествия
Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях
10:52
Шоу-бизнес
Первая участница Евровидения от России Мария Кац отреагировала на итоги конкурса
10:49
Политика
Лидер «зеленых» Бербок теряет поддержку среди немцев
Все новости

Жителям России посоветовали лучшие валюты для вложений

Экономика
Жителям России посоветовали лучшие валюты для вложений
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 мая. Финансовые эксперты поделились советом по инвестированию в зарубежные валюты.

Аналитики озвучили свое мнение по валютным инвестициям и назвали наиболее перспективные валюты, вложения в которые смогут окупиться в будущем. Об этом пишет «Прайм».

Директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков считает, что для долгосрочных инвестиций лучше всего подойдут британские фунты стерлингов и швейцарские франки с японской иеной. Розничные инвесторы, интересующиеся ближайшей и среднесрочной перспективой, могут смело вкладываться в китайский юань — валюта КНР может вырасти на 6-8% в течение 2021 года согласно прогнозам.

Глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова советует помнить также о долларе. Специалист предлагает всегда диверсифицировать портфель за счет американской валюты и акций в деньгах США.

Вместе с этим, эксперты предостерегают от вложения средств в нестабильные валюты. Кабаков, например, не рекомендует ориентироваться на правительства, использующие девальвацию для решения проблем внутренней экономики. В «черном списке» валют — венесуэльский боливар, иранский риал, турецкая лира, украинская гривна, а также мексиканский песо.

Помимо традиционных финансовых инструментов, на рынке сейчас присутствует криптовалюта, заработать на которой тоже возможно. На днях биткоин продемонстрировал резкий спад и подешевел за 24 часа на 14%.

доллары рубли советы курс валют
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