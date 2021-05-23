Жителям России посоветовали лучшие валюты для вложений

Москва, 23 мая. Финансовые эксперты поделились советом по инвестированию в зарубежные валюты.

Аналитики озвучили свое мнение по валютным инвестициям и назвали наиболее перспективные валюты, вложения в которые смогут окупиться в будущем. Об этом пишет «Прайм».

Директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков считает, что для долгосрочных инвестиций лучше всего подойдут британские фунты стерлингов и швейцарские франки с японской иеной. Розничные инвесторы, интересующиеся ближайшей и среднесрочной перспективой, могут смело вкладываться в китайский юань — валюта КНР может вырасти на 6-8% в течение 2021 года согласно прогнозам.

Глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова советует помнить также о долларе. Специалист предлагает всегда диверсифицировать портфель за счет американской валюты и акций в деньгах США.

Вместе с этим, эксперты предостерегают от вложения средств в нестабильные валюты. Кабаков, например, не рекомендует ориентироваться на правительства, использующие девальвацию для решения проблем внутренней экономики. В «черном списке» валют — венесуэльский боливар, иранский риал, турецкая лира, украинская гривна, а также мексиканский песо.

Помимо традиционных финансовых инструментов, на рынке сейчас присутствует криптовалюта, заработать на которой тоже возможно. На днях биткоин продемонстрировал резкий спад и подешевел за 24 часа на 14%.