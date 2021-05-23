Добыча угля в России выросла более чем на 8% с начала года

Москва, 23 мая. Угольные предприятия в РФ с января по апрель извлекли 143,5 млн тонн ископаемых. Такие данные предоставил Независимый научно-исследовательский центр ИПЕМ.

Таким образом, объем добычи увеличился на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Компания «СУЭК» за четыре месяца нарастила производительность на 5%, получив 38,2 млн тонн. Результат предприятия «СДС-Уголь» составил 6,5 млн тонн, что на 5,3% больше, чем в январе-апреле 2020 года. При этом самое заметное падение добычи отмечено у «Южного Кузбасса»: компания извлекла 2,1 млн тонн (−42,8 %).

Совокупные экспортные поставки угля из России выросли на 17,6% — до 65,6 млн тонн. Объемы перевалки в российских портах достигли 45,8 млн тонн (+14,6%).

При этом поставки российской нефти за рубеж сократились в первом квартале 2021 года. В январе-марте из РФ было экспортировано 50,8 млн тонн сырья, что на 19,8% меньше, чем в тот же период 2020 года, указывает Росстат.