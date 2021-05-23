Суд арестовал пермского школьника на два месяца за нападение на учителя

Пермь, 23 мая. Дворец правосудия избрал меру пресечения 16-летнему юноше, который напал с ножом на учителя в Березниках. На время расследования подросток будет находиться в СИЗО.

Школьнику предстоит провести под арестом два месяца. В это время следователи продолжат проводить мероприятия, нацеленные на установление деталей случившегося, а также собирать необходимые для дела материалы.

Ранее стало известно, что мальчик, ударивший ножом учителя в Березниках, воспитывался в интеллигентной семье инженеров, сообщал ФАН. Супруги работают в одной из крупнейших российских компаний, которая занимается проектированием горного оборудования в РФ.