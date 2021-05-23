Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа

Тель-Авив, 23 мая. Сектор Газа получит помощь при условии возвращения Израилю задержанных гражданских лиц, а также тел погибших израильских солдат. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Бени Ганц.

«Мы должны обеспечить развитие и восстановление [в Газе] не только миром, но и возвращением тел солдат и гражданских лиц, взятых в заложники в Газе», — сообщил он в интервью израильскому телеканалу KAN.

По его словам, после недавнего 11-дневного обострения появился реальный шанс продвинуться в вопросе о пропавших без вести солдатах национальной армии (ЦАХАЛ). При этом Ганц добавил, что впредь Израиль ужесточит свою политику в отношении палестинского движения ХАМАС, обеспечив немедленный ответ на ракетные обстрелы или воздушные шары со взрывчаткой, летящее со стороны сектора Газа.

Israel's Defense Minister Benny Gantz said the reconstruction of the Gaza Strip is conditional on reaching a settlement on the return of soldiers missing in the Palestinian territory. https://t.co/ZjwXz75LNg — ANews (@anews) May 22, 2021

Также Ганц сообщил, что высокопоставленные лидеры ХАМАС, включая главу политического крыла Яхью Синвара и командира военного крыла группировки Мухаммада ад-Дейфа, по-прежнему являются целями для ЦАХАЛ.

Вопрос обмена

За последние годы на территории сектора Газа были захвачены в плен и убиты четыре израильских солдата и около десятка гражданских. В частности, речь идет о рядовых ЦАХАЛ Хадаре Голдине, Ороне Шауле, Авере Менгисту и Хишаме аль-Сайеде, пропавших без вести в ходе войсковых операций в 2014-2016 годах. Позже ХАМАС сообщил об их пленении и смерти.

Палестинское движение на выдачу тел со своей стороны требует у Израиля освободить некоторых членов ХАМАС, которые находятся в израильских тюрьмах.