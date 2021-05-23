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11:22
Политика
Политолог Загородний заявил, что любого человека на Украине могут объявить олигархом
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11:21
Армия
Россияне высмеяли жалобы министра Уоллеса на активность ВМФ РФ у берегов Британии
11:18
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит переживать из-за отсутствия антител после вакцинации
11:15
Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
11:14
Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
11:14
Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
11:13
Общество
Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт
11:13
Экономика
Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов
11:12
Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
11:09
Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
11:07
Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
11:06
Политика
Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»
11:05
Общество
В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса
11:00
Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
10:57
Армия
Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии
10:55
Общество
Москвичам пообещали дожди и июньское тепло в воскресенье
10:54
Происшествия
Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях
10:52
Шоу-бизнес
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Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа

Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
wikipedia.org  /  IDF Spokesperson's Unit / CC BY-SA 3.0

Тель-Авив, 23 мая. Сектор Газа получит помощь при условии возвращения Израилю задержанных гражданских лиц, а также тел погибших израильских солдат. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Бени Ганц.

«Мы должны обеспечить развитие и восстановление [в Газе] не только миром, но и возвращением тел солдат и гражданских лиц, взятых в заложники в Газе», — сообщил он в интервью израильскому телеканалу KAN.

По его словам, после недавнего 11-дневного обострения появился реальный шанс продвинуться в вопросе о пропавших без вести солдатах национальной армии (ЦАХАЛ). При этом Ганц добавил, что впредь Израиль ужесточит свою политику в отношении палестинского движения ХАМАС, обеспечив немедленный ответ на ракетные обстрелы или воздушные шары со взрывчаткой, летящее со стороны сектора Газа.

Также Ганц сообщил, что высокопоставленные лидеры ХАМАС, включая главу политического крыла Яхью Синвара и командира военного крыла группировки Мухаммада ад-Дейфа, по-прежнему являются целями для ЦАХАЛ.

Вопрос обмена

За последние годы на территории сектора Газа были захвачены в плен и убиты четыре израильских солдата и около десятка гражданских. В частности, речь идет о рядовых ЦАХАЛ Хадаре Голдине, Ороне Шауле, Авере Менгисту и Хишаме аль-Сайеде, пропавших без вести в ходе войсковых операций в 2014-2016 годах. Позже ХАМАС сообщил об их пленении и смерти.

Палестинское движение на выдачу тел со своей стороны требует у Израиля освободить некоторых членов ХАМАС, которые находятся в израильских тюрьмах.

израиль хамас сектор газа ганц
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