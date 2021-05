Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа

Тель-Авив, 23 мая. Сектор Газа получит помощь при условии возвращения Израилю задержанных гражданских лиц, а также тел погибших израильских солдат. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Бени Ганц.

По его словам, после недавнего 11-дневного обострения появился реальный шанс продвинуться в вопросе о пропавших без вести солдатах национальной армии (ЦАХАЛ). При этом Ганц добавил, что впредь Израиль ужесточит свою политику в отношении палестинского движения ХАМАС, обеспечив немедленный ответ на ракетные обстрелы или воздушные шары со взрывчаткой, летящее со стороны сектора Газа.

