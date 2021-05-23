Вертолет Eurocopter AS 350 едва не столкнулся с Ми-8 санавиации в аэропорту Магадана

Магадан, 23 мая. Эксплуатируемый рудодобывающей компанией «Райз» вертолет Eurocopter AS 350 едва не столкнулся с Ми-8 санавиации, передает источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел утром 23 мая в Магадане. Вертолет AS 350 без предупреждения и разрешения диспетчеров зашел в аэропорт города в зону взлета-вылета. Благодаря совместной работе сотрудников воздушной гавани катастрофы удалось избежать: они успели передать Ми-8 информацию о другом судне и развели вертолеты.

Еще один частный вертолет совершил несанкционированное приземление в аэропорту Омска, сообщал ФАН. Экипаж не предупредил о готовящемся маневре и создал угрозу прибывающим и убывающим рейсам с пассажирами.