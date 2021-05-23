Вертолет Eurocopter AS 350 едва не столкнулся с Ми-8 санавиации в аэропорту Магадана

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23 мая 11:25
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новостей
11:22
Политика
Политолог Загородний заявил, что любого человека на Украине могут объявить олигархом
11:22
Общество
Названы продукты, от которых нужно отказаться для здоровья печени
11:21
Армия
Россияне высмеяли жалобы министра Уоллеса на активность ВМФ РФ у берегов Британии
11:18
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит переживать из-за отсутствия антител после вакцинации
11:15
Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
11:14
Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
11:14
Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
11:13
Общество
Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт
11:13
Экономика
Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов
11:12
Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
11:09
Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
11:07
Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
11:06
Политика
Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»
11:05
Общество
В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса
11:00
Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
10:57
Армия
Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии
10:55
Общество
Москвичам пообещали дожди и июньское тепло в воскресенье
10:54
Происшествия
Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях
10:52
Шоу-бизнес
Первая участница Евровидения от России Мария Кац отреагировала на итоги конкурса
10:49
Политика
Лидер «зеленых» Бербок теряет поддержку среди немцев
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Вертолет Eurocopter AS 350 едва не столкнулся с Ми-8 санавиации в аэропорту Магадана

Происшествия
Вертолет Eurocopter AS 350 едва не столкнулся с Ми-8 санавиации в аэропорту Магадана
pixabay.com

Магадан, 23 мая. Эксплуатируемый рудодобывающей компанией «Райз» вертолет Eurocopter AS 350 едва не столкнулся с Ми-8 санавиации, передает источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел утром 23 мая в Магадане. Вертолет AS 350 без предупреждения и разрешения диспетчеров зашел в аэропорт города в зону взлета-вылета. Благодаря совместной работе сотрудников воздушной гавани катастрофы удалось избежать: они успели передать Ми-8 информацию о другом судне и развели вертолеты.

Еще один частный вертолет совершил несанкционированное приземление в аэропорту Омска, сообщал ФАН. Экипаж не предупредил о готовящемся маневре и создал угрозу прибывающим и убывающим рейсам с пассажирами.

вертолет магадан аэропорт
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Все новости / Происшествия / Вертолет Eurocopter AS 350 едва не столкнулся с Ми-8 санавиации в аэропорту Магадана
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