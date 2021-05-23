Актриса Наталья Андрейченко запускает в Мексике новый проект

Канкун, 23 мая. Заслуженная артистка РСФСР, актриса Наталья Андрейченко, известная по роли няни в фильме «Мэри Поппинс, до свидания», запускает в Мексике новый проект.

Известная российская актриса с 2012 года живет в живописнейшем месте мексиканского города Канкун — в роскошном доме, расположенном на побережье Карибского моря. Андрейченко регулярно делится с поклонниками историями из жизни, а также показывает свой быт.

Знаменитость, по всей видимости, не планирует засиживаться на заслуженной пенсии — актриса выступила с анонсом нового проекта «Путешествия с Натальей Андрейченко», начало которому положил визит звезды в США.

«Очень хочу вас порадовать и надеюсь, у меня это получится», — цитирует Андрейченко «Собеседник».

Актриса объяснила, что проект призван облегчить жизнь людям, скучающим по путешествиям из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Андрейченко пообещала, что в своем тревел-шоу покажет уникальные города США и небольшие населенные пункты на севере Мексики.

Влияние Натальи Андрейченко на отечественный кинематограф трудно переоценить. Как признался в начале мая режиссер Кирилл Папакуль, он многому научился от артистки.

Известность Наталье Андрейченко принесло участие в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания», «Леди Макбет Мценского уезда» и «Военно-полевой роман». 3 мая актрисе исполнилось 65 лет, сообщает «Мир 24».