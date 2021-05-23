Бывшего индийского борца Кумара задержали по подозрению в убийстве

Нью-Дели, 23 мая. Подозреваемый в убийстве индийский спортсмен Сушил Кумар скрывался от правоохранителей с 4 мая. Его признали одним из нападавших на другого борца, который впоследствии погиб.

Кумар находился в бегах после смертельной драки на стадионе. Один из участников конфликта погиб, а борца причислили к числу тех, кто может быть причастен к убийству. За информацию о беглом спортсмене индийская полиция предлагала 1,4 тыс. долларов.

Через несколько недель поисков Кумара все задержали. Он прятался от полицейских в деревне Мундка в Западном Дели. На данный момент спортсмен находится в участке. Против него ведется расследование в рамках уголовного дела об убийстве.