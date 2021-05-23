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новостей
11:22
Политика
Политолог Загородний заявил, что любого человека на Украине могут объявить олигархом
11:22
Общество
Названы продукты, от которых нужно отказаться для здоровья печени
11:21
Армия
Россияне высмеяли жалобы министра Уоллеса на активность ВМФ РФ у берегов Британии
11:18
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит переживать из-за отсутствия антител после вакцинации
11:15
Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
11:14
Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
11:14
Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
11:13
Общество
Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт
11:13
Экономика
Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов
11:12
Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
11:09
Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
11:07
Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
11:06
Политика
Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»
11:05
Общество
В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса
11:00
Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
10:57
Армия
Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии
10:55
Общество
Москвичам пообещали дожди и июньское тепло в воскресенье
10:54
Происшествия
Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях
10:52
Шоу-бизнес
Первая участница Евровидения от России Мария Кац отреагировала на итоги конкурса
10:49
Политика
Лидер «зеленых» Бербок теряет поддержку среди немцев
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Максим Галкин вспомнил, как заключенные завалили его почтовый ящик письмами

Шоу-бизнес
Максим Галкин вспомнил, как заключенные завалили его почтовый ящик письмами
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 23 мая. Шоумен Максим Галкин в эфире передачи «Сегодня вечером» на Первом канале рассказал, как заключенные узнали его адрес из бульварной газеты, после чего стали заваливать письмами.

Во времена, когда еще не было Интернета, одна бульварная газета разместила список почтовых адресов знаменитостей. Имена звезд располагались по алфавиту. В какой-то момент, по словам ведущего программы Максима Галкина, его ящик стал ломиться от писем. Но послания оставляли не только обычные граждане, но и отбывающие наказание в местах лишения свободы. Юморист объяснил, как так получилось.

«Но самое смешное в том, что список был мелким, фамилии шли подряд, и ко мне попадали письма, адресованные тем, кто был чуть выше меня по алфавиту или чуть ниже. Так, прямо надо мной располагалась фамилия Натальи Ветлицкой с адресом соответственно. И я постоянно получал письма... С зоны, которые писали заключенные, сраженные красотой Ветлицкой!» — рассмеялся Галкин, вспоминая тот случай.

В новом выпуске вечернего шоу Галкин поразил одного из гостей — актера Милоша Биковича. Ведущий спел песню на сербском, а звезда фильма «Холоп» высоко оценила его исполнение.

тюрьма галкин письма
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Все новости / Шоу-бизнес / Максим Галкин вспомнил, как заключенные завалили его почтовый ящик письмами
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