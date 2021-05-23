Максим Галкин вспомнил, как заключенные завалили его почтовый ящик письмами

Москва, 23 мая. Шоумен Максим Галкин в эфире передачи «Сегодня вечером» на Первом канале рассказал, как заключенные узнали его адрес из бульварной газеты, после чего стали заваливать письмами.

Во времена, когда еще не было Интернета, одна бульварная газета разместила список почтовых адресов знаменитостей. Имена звезд располагались по алфавиту. В какой-то момент, по словам ведущего программы Максима Галкина, его ящик стал ломиться от писем. Но послания оставляли не только обычные граждане, но и отбывающие наказание в местах лишения свободы. Юморист объяснил, как так получилось.

«Но самое смешное в том, что список был мелким, фамилии шли подряд, и ко мне попадали письма, адресованные тем, кто был чуть выше меня по алфавиту или чуть ниже. Так, прямо надо мной располагалась фамилия Натальи Ветлицкой с адресом соответственно. И я постоянно получал письма... С зоны, которые писали заключенные, сраженные красотой Ветлицкой!» — рассмеялся Галкин, вспоминая тот случай.

В новом выпуске вечернего шоу Галкин поразил одного из гостей — актера Милоша Биковича. Ведущий спел песню на сербском, а звезда фильма «Холоп» высоко оценила его исполнение.