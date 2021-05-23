Саратовца убило током в собственной спальне

Саратов, 23 мая. Труп 79-летнего отца в кровати обнаружил сын, который пришел проведать родителя.

Тело было обнаружено в квартире погибшего на улице Шелковичная. Прибывшие на место ЧП медики подтвердили смерть пожилого мужчины. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и обнаружили на теле погибшего мужчины следы опаления — на левой ноге и левой руке.

Такие следы характерны для случаев сильного удара электрическим током. Точная причина смерти мужчины будет установлена судмедэкспертами.

Мужчину убило током при попытке украсть цветмет под Москвой, сообщал ФАН. 35-летний россиянин проник на заброшенную электроподстанцию, чтобы собрать металл и сдать.