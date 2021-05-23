В подразделениях ВДВ Новороссийска проводится сезонное обслуживание военной техники

Новороссийск, 23 мая. Десантники гвардейского соединения Новороссийска приступили к сезонному обслуживанию штатной техники для эксплуатации на время летнего периода обучения.

Пристальное внимание во время выполнения комплекса мероприятий с технологическими операциями военнослужащие уделяют проверке работоспособности приборов, электрических систем военной техники, замене масел, смазок и охлаждающей жидкости, а также обслуживанию аккумуляторов и спецоборудования. По информации Минобороны РФ, на каждую единицу техники приходится около 50 технических операций с учетом всем необходимых проверок гидравлических систем и работоспособности деталей в целом. Техобслуживание планируется завершить в конце мая.

Американский военный эксперт Чарли Гао ранее рассказал, в чем заключается главное преимущество российских десантников над коллегами из США. Аналитик сравнил огневую мощь пехотных отделений России и США, пишет «Царьград».