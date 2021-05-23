Экономист объяснил волатильность биткоина

Москва, 23 мая. Стоимость биткоина не зависит от фундаментальных факторов, а резкие перепады курса связаны с громкими новостями и спекулятивными настроениями участников рынка.

Связывать динамику биткоина с фондовым или валютным рынками не стоит, считает глава ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.

Аналитик объяснил, что рынок криптовалют во многом зависит от некой эмоциональной сферы, которая движет котировками активов. Например, заявления основателя Tesla Илона Маска, который своими словами то повышает стоимость биткоина, то, наоборот, обваливает, передает РИА Новости.

Накануне цена биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларов. Руководитель проекта «РАКИБ-Социома» Владимир Панушкин ранее отметил, что стоимость самой популярной криптовалюты в ближайшее время будет находиться у отметки 38 тысяч долларов.