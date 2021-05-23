КамАЗ планирует реализовать два инвестпроекта в Башкирии

Уфа, 23 мая. Группа компаний «КамАЗ» намерена реализовать в Башкирии два инвестиционных проекта на общую сумму 4,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Согласно данным, на модернизацию автобусного производства на базе «Нефаза» путем заключения специального инвестиционного контракта, предполагающего увеличение производства, завод направит 4,1 млрд рублей.

Также в городе Туймазы на базе пустующих площадей ТЗА планируется создать индустриальный технопарк «Мастер». В новые производства и реконструкцию зданий на более 20 тыс. квадратных метров ожидается инвестирование около 400 млн рублей.

В ближайшие месяцы на Ямале стартуют испытания тяжелого уникального вездехода КамАЗ-6355 «Арктика». Автомобиль разработан для суровых погодных условий Крайнего Севера.