Индийский диетолог назвал правила приготовления полезных блюд из картофеля

Нью-Дели, 23 мая. Правильное приготовление картофеля имеет большое значение для здоровья, так как в процессе жарки могут формироваться опасные канцерогенные вещества.

Картофель — универсальный продукт, употребление которого придает чувство насыщения. Существует множество способов приготовления блюд из этого овоща. Диетолог издания Onlymyhealth Свати Патвал перечислила наиболее полезные из них.

Как утверждает специалист, полезной является запеченная картошка. Это связано с тем, что при ее приготовлении используется сухой жар, что не предполагает добавление масла. Такую картошку можно подавать вместе с курицей.

Диетолог также рассказала о полезных веществах, содержащихся в картофеле. Так, растительный крахмал придает чувство сытости. Кроме того, в состав картошки входят калий, клетчатка и кальций.

Ранее шеф-повар Антон Рубцов перечислил главные правила приготовления вкусной жареной картошки. Он обратил внимание на важность выбора не только самого овоща, но и сковороды для жарки.