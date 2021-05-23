Разведчики ЮВО отработали десантирование в составе разведгрупп на Северном Кавказе

Москва, 23 мая. Военнослужащие 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) выполнили серию прыжков с парашютом в составе разведывательных групп.

Российские специалисты в рамках воздушно-десантной подготовки отработали десантирование из отечественных вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор» и Ми-35М с последующим ориентированием на местности. После высадки военных ожидал марш-бросок на расстояние более 20 км.

Изначально бойцы ВС РФ проходят занятия на территории комплекса, где отрабатывают действия в воздухе и порядок мероприятий на случай возникновения нештатных ситуаций, в том числе, при приземлении с разными препятствиями. В дальнейшем предполагается провести с военными серию занятий по загрузке на борт вертолетов вооружения, техники и других военных грузов. Предполагается, что в рамках воздушно-десантной подготовки разведчики совершат более трех тысяч прыжков на системах Д-10 и спецпарашютах «Арбалет-2».

Военный эксперт из США Чарли Гао в своей статье для The National Interest ранее рассказал, чем российские десантники лучше своих американских коллег. Параллельно в войсках продолжается подготовка военнослужащих, в том числе, в связке с силами других государств — Россия и Белоруссия готовятся к проведению полномасштабных военных учений, которые пройдут на территории двух государств при участии ВДВ РФ и ССО Белоруссии, пишет «Царьград».