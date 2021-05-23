Крым назвал условия Киева по прекращению водной блокады «людоедским шантажом»

Симферополь, 23 мая. Главу рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова возмутили условия Киева по водной блокаде.

По словам политика, торг в вопросе снятия ограничений неуместен. При таких условиях, Россия самостоятельно сможет справиться с водной блокадой полуострова, «чего бы ей это ни стоило».

«Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае — дырку от бублика», — сказал Молохов РИА Новости.

Он добавил, что рассуждения представителей Киева по поводу водной проблемы в Крыму показывают уровень деградации украинской внешней политики.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, при каком условии Киев возобновит подачу воды из Днепра в Крым. По его словам, это возможно лишь в случае «демилитаризации» полуострова.