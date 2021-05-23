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11:22
Политика
Политолог Загородний заявил, что любого человека на Украине могут объявить олигархом
11:22
Общество
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Армия
Россияне высмеяли жалобы министра Уоллеса на активность ВМФ РФ у берегов Британии
11:18
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит переживать из-за отсутствия антител после вакцинации
11:15
Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
11:14
Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
11:14
Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
11:13
Общество
Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт
11:13
Экономика
Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов
11:12
Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
11:09
Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
11:07
Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
11:06
Политика
Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»
11:05
Общество
В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса
11:00
Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
10:57
Армия
Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии
10:55
Общество
Москвичам пообещали дожди и июньское тепло в воскресенье
10:54
Происшествия
Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях
10:52
Шоу-бизнес
Первая участница Евровидения от России Мария Кац отреагировала на итоги конкурса
10:49
Политика
Лидер «зеленых» Бербок теряет поддержку среди немцев
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Крым назвал условия Киева по прекращению водной блокады «людоедским шантажом»

Политика
Крым назвал условия Киева по прекращению водной блокады «людоедским шантажом»
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 23 мая. Главу рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова возмутили условия Киева по водной блокаде.

По словам политика, торг в вопросе снятия ограничений неуместен. При таких условиях, Россия самостоятельно сможет справиться с водной блокадой полуострова, «чего бы ей это ни стоило».

«Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае — дырку от бублика», — сказал Молохов РИА Новости.

Он добавил, что рассуждения представителей Киева по поводу водной проблемы в Крыму показывают уровень деградации украинской внешней политики.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, при каком условии Киев возобновит подачу воды из Днепра в Крым. По его словам, это возможно лишь в случае «демилитаризации» полуострова.

россия крым водная блокада
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Все новости / Политика / Крым назвал условия Киева по прекращению водной блокады «людоедским шантажом»
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