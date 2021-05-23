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23 мая 12:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ
12:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II
12:21
Политика
Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем
12:19
Общество
Россиянам рассказали, чем может грозить присвоение бесхозных вещей
12:19
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Град частично побил посевы и повредил крыши домов на Ставрополье
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Светлана Журова о санкциях против России и «убийстве» легкой атлетики

  /   Обновлено: 23 мая 2021 12:17
ФАН-ТВ
Светлана Журова о санкциях против России и «убийстве» легкой атлетики

Гостем очередного выпуска проекта ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Известный блогер обсудил с олимпийской чемпионкой и депутатом Госдумы ситуацию в российском спорте, тему санкций против нашей страны, а также манипуляции, которыми привлекает внимание к своей персоне Алексей Навальный.

Светлана считает, что по российской легкой атлетике наносится самый мощный удар, так как это наиболее «медалеемкий» вид спорта. Светлана Журова подчеркнула, что сегодня уже никто не стесняется и на Россию накладывают спортивные санкции за Крым и события 2014 года, притягивая за уши события, которых могло и не происходить вовсе.

Что касается истории с Алексеем Навальным, то Журова полагает, что блогер мог вполне приехать и раньше в Россию, не дожидаясь международного розыска через Интерпол. Возмутило депутата и то, что к незаконным митингам привлекают детей.

Полную версию интервью смотрите на площадке ФАН вечером 23 мая.

 

манукян журова вадим манукян давай поговорим
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Все новости / ФАН-ТВ / Светлана Журова о санкциях против России и «убийстве» легкой атлетики
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