Гостем очередного выпуска проекта ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Известный блогер обсудил с олимпийской чемпионкой и депутатом Госдумы ситуацию в российском спорте, тему санкций против нашей страны, а также манипуляции, которыми привлекает внимание к своей персоне Алексей Навальный.

Светлана считает, что по российской легкой атлетике наносится самый мощный удар, так как это наиболее «медалеемкий» вид спорта. Светлана Журова подчеркнула, что сегодня уже никто не стесняется и на Россию накладывают спортивные санкции за Крым и события 2014 года, притягивая за уши события, которых могло и не происходить вовсе.

Что касается истории с Алексеем Навальным, то Журова полагает, что блогер мог вполне приехать и раньше в Россию, не дожидаясь международного розыска через Интерпол. Возмутило депутата и то, что к незаконным митингам привлекают детей.

Полную версию интервью смотрите на площадке ФАН вечером 23 мая.