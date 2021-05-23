Авиарейс Ростов — Самара задержали из-за проблем с двигателем у самолета

Ростов-на-Дону, 23 мая. Командир воздушного судна, которое должно было направиться в Самару, отменил полет из-за технической неполадки. У двигателя лайнера наблюдались перебои в работе.

Пассажиры лайнера были вынуждены дожидаться вылета три часа, несмотря на то, что воздушное судно уже стояло в очереди на ВПП. Перед началом рейса командир самолета заметил перебои в работе его двигателя и в связи с этим принял решение вернуться на стоянку, сообщил источник ФАН.

Ранее похожий инцидент произошел в тюменском аэропорту. Лайнеры не могли подняться в небо и совершить посадку из-за непогоды, сообщал ФАН. Взлетно-посадочную полосу аэропорта окутал густой туман.