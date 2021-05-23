Истощенную белую медведицу из Якутии отправили в Москву на реабилитацию

Якутск, 23 мая. Белую медведицу, которую в истощенном состоянии нашли в Якутии, отправили в столицу на обследование и лечение.

Дикое животное было доставлено в Москву бортом военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. Медведицу обнаружили в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии, когда она вышла к людям в поисках пищи.

Обследование животного показало проблемы со здоровьем: дефицит массы тела, проблемы с пищеварением и отсутствие клыка. Специалистами было принято решение отправить молодую самку в Москву на реабилитацию.

Умирающий лосенок забрел в огород на Алтае, сообщал ФАН. Операция по спасению малыша, который потерял свою маму, прошла в селе Рассказиха.