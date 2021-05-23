Shell договорилась о продаже доли в активах на филиппинском месторождении

Москва, 23 мая. Нефтяная компания Shell договорилась о продаже доли своих активов на месторождении Малампая на Филиппинах в пользу Udenna Corporation.

Как уточняется в сообщении Shell, сумма сделки составляет 380 млн долларов с дополнительными выплатами до 80 млн в 2022-2024 годах в зависимости от эффективности активов и цен на нефть. Завершение транзакции ожидается к концу 2021 года.

Shell продает 100% своей дочерней структуры SPEX, владеющей 45% в сервисном контракте SC38, что подразумевает освоение месторождения Малампая. Сейчас сделка ожидает одобрения со стороны регуляторов и партнеров Shell по SC38.

Аналитики Rystad Energy ранее сообщили, что доказанные запасы нефти у крупнейших компаний отрасли могут закончиться менее чем через 15 лет. Среди организаций, чьи резервы оказались под угрозой, называлась и Shell.