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новостей
11:21
Армия
Россияне высмеяли жалобы министра Уоллеса на активность ВМФ РФ у берегов Британии
11:18
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит переживать из-за отсутствия антител после вакцинации
11:15
Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
11:14
Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
11:14
Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
11:13
Общество
Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт
11:13
Экономика
Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов
11:12
Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
11:09
Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
11:07
Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
11:06
Политика
Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»
11:05
Общество
В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса
11:00
Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
10:57
Армия
Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии
10:55
Общество
Москвичам пообещали дожди и июньское тепло в воскресенье
10:54
Происшествия
Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях
10:52
Шоу-бизнес
Первая участница Евровидения от России Мария Кац отреагировала на итоги конкурса
10:49
Политика
Лидер «зеленых» Бербок теряет поддержку среди немцев
10:49
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин назвал недопонятым выступление Манижи на Евровидении
10:48
Экономика
Жителям России посоветовали лучшие валюты для вложений
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В Бурятии прошли военно-спортивные соревнования с отрядами «Юнармии»

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Армия
В Бурятии прошли военно-спортивные соревнования с отрядами «Юнармии»
Пресс-служба ВВПОД «Юнармия»

Улан-Удэ, 23 мая. Команды военно-патриотических клубов и отрядов «Юнармии» приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» на базе танкового соединения ВВО в Бурятии.

В ходе соревнований участники продемонстрировали свои навыки по основам строевой подготовки, а также преодолели полосу препятствий, сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Также команды приняли участие в занятиях по огневой подготовке. Им дали возможность выполнить практические стрельбы из автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и пулемета Калашникова.

В завершении военно-спортивной игры участники преодолели трассу «Дорога Героев», отработав задачи по военно-медицинской подготовке, выполнив метание гранат на дальность и точность. Участниками республиканского этапа стали команды-победители регионального конкурса.

Ранее юнармейцы из двух регионов России стали лауреатами премии «Горячее сердце»

минобороны рф бурятия юнармия
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Все новости / Армия / В Бурятии прошли военно-спортивные соревнования с отрядами «Юнармии»
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