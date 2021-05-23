В Бурятии прошли военно-спортивные соревнования с отрядами «Юнармии»

Улан-Удэ, 23 мая. Команды военно-патриотических клубов и отрядов «Юнармии» приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» на базе танкового соединения ВВО в Бурятии.

В ходе соревнований участники продемонстрировали свои навыки по основам строевой подготовки, а также преодолели полосу препятствий, сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Также команды приняли участие в занятиях по огневой подготовке. Им дали возможность выполнить практические стрельбы из автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и пулемета Калашникова.

В завершении военно-спортивной игры участники преодолели трассу «Дорога Героев», отработав задачи по военно-медицинской подготовке, выполнив метание гранат на дальность и точность. Участниками республиканского этапа стали команды-победители регионального конкурса.

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