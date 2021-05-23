Танкисты ЗВО приняли участие в спортивном празднике в Подмосковье

Москва, 23 мая. Более тысячи военнослужащих приняли участие в спортивном празднике на территории Наро-Фоминска в Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО.

Военнослужащие состязались в забеге на три и пять километров в Подмосковье в рамках спортивного праздника, а также показали силу, быстроту и ловкость во время других соревнований. Вместе с бойцами российской армии в мероприятиях приняли участие члены их семей.

«Целью спортивного праздника стало сплочение личного состава дивизии и повышение уровня физической подготовки военнослужащих», — говорится в официальном релизе пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).

Программа завершилась награждением кубками, медалями и грамотами победителей индивидуальных зачетов и командных состязаний. Спортивный праздник прошел под руководством командира Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майора Владимира Завадского, который также принял участие в массовых гуляниях.

На Западе неоднократно восхищались мощью российской армии, в частности, танковыми подразделениями. Так, например, аналитики Forbes признали, что американский танк M1A2C Abrams оказался слишком тяжелым для борьбы с лучшей боевой машиной России Т-90, пишет «Царьград». В свою очередь редактор журнала National Interest Крис Осборн заявил, что отечественная «Армата» является угрозой для сил США и НАТО.