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23 мая 11:23
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новостей
11:21
Армия
Россияне высмеяли жалобы министра Уоллеса на активность ВМФ РФ у берегов Британии
11:18
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит переживать из-за отсутствия антител после вакцинации
11:15
Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
11:14
Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
11:14
Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
11:13
Общество
Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт
11:13
Экономика
Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов
11:12
Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
11:09
Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
11:07
Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
11:06
Политика
Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»
11:05
Общество
В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса
11:00
Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
10:57
Армия
Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии
10:55
Общество
Москвичам пообещали дожди и июньское тепло в воскресенье
10:54
Происшествия
Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях
10:52
Шоу-бизнес
Первая участница Евровидения от России Мария Кац отреагировала на итоги конкурса
10:49
Политика
Лидер «зеленых» Бербок теряет поддержку среди немцев
10:49
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин назвал недопонятым выступление Манижи на Евровидении
10:48
Экономика
Жителям России посоветовали лучшие валюты для вложений
Все новости

Танкисты ЗВО приняли участие в спортивном празднике в Подмосковье

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Армия
Танкисты ЗВО приняли участие в спортивном празднике в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 23 мая. Более тысячи военнослужащих приняли участие в спортивном празднике на территории Наро-Фоминска в Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО.

Военнослужащие состязались в забеге на три и пять километров в Подмосковье в рамках спортивного праздника, а также показали силу, быстроту и ловкость во время других соревнований. Вместе с бойцами российской армии в мероприятиях приняли участие члены их семей.

«Целью спортивного праздника стало сплочение личного состава дивизии и повышение уровня физической подготовки военнослужащих», — говорится в официальном релизе пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).

Программа завершилась награждением кубками, медалями и грамотами победителей индивидуальных зачетов и командных состязаний. Спортивный праздник прошел под руководством командира Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майора Владимира Завадского, который также принял участие в массовых гуляниях.

На Западе неоднократно восхищались мощью российской армии, в частности, танковыми подразделениями. Так, например, аналитики Forbes признали, что американский танк M1A2C Abrams оказался слишком тяжелым для борьбы с лучшей боевой машиной России Т-90, пишет «Царьград». В свою очередь редактор журнала National Interest Крис Осборн заявил, что отечественная «Армата» является угрозой для сил США и НАТО.

подмосковье зво танк
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Все новости / Армия / Танкисты ЗВО приняли участие в спортивном празднике в Подмосковье
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