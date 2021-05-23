Киев, 23 мая. Власти Украины не интересуются мнением обычных граждан и не прислушиваются к людям, в этом уверен киевский политолог Павел Рудяков.

Как считает эксперт, власть действует исключительно исходя из приказов западных кураторов, поэтому мнение украинцев Киев не интересует.

«Общественное мнение может хоть с плакатами выйти — это не будет иметь значения, потому что все эти кампании происходят по своим законам, в которых мнение избирателей играет очень незначительную роль», — высказался Рудяков.

Политолог говорит, что если американские кураторы и власти Киева придут к общей позиции, то общественное мнение никакого значения иметь не будет.

Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский как был клоуном, так им и остался, несмотря на пост президента страны.