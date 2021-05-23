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23 мая 11:22
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новостей
11:21
Армия
Россияне высмеяли жалобы министра Уоллеса на активность ВМФ РФ у берегов Британии
11:18
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит переживать из-за отсутствия антител после вакцинации
11:15
Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
11:14
Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
11:14
Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
11:13
Общество
Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт
11:13
Экономика
Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов
11:12
Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
11:09
Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
11:07
Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
11:06
Политика
Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»
11:05
Общество
В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса
11:00
Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
10:57
Армия
Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии
10:55
Общество
Москвичам пообещали дожди и июньское тепло в воскресенье
10:54
Происшествия
Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях
10:52
Шоу-бизнес
Первая участница Евровидения от России Мария Кац отреагировала на итоги конкурса
10:49
Политика
Лидер «зеленых» Бербок теряет поддержку среди немцев
10:49
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин назвал недопонятым выступление Манижи на Евровидении
10:48
Экономика
Жителям России посоветовали лучшие валюты для вложений
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ФАН выяснил подробности инцидента с избитым пятилетним мальчиком в Воркуте

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Происшествия
ФАН выяснил подробности инцидента с избитым пятилетним мальчиком в Воркуте
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Сыктывкар, 23 мая. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» после избиения пятилетнего ребенка на лыжной базе «Славянка».

Инцидент произошел еще в марте в Воркуте, но видеозапись с истязанием мальчика растиражировали в Сети только сейчас. На кадрах видно, как двое детей не поделили горку, поругались и подрались. Затем в потасовку вмешался мужчина, поднял одного из них над собой и со всей силы дважды ударил об лед.

Избившим оказался некий Илья Ш., вместе с крестным пострадавшего мальчика Александром З. он отдыхал в этой компании, передает источник Федерального агентства новостей. Уголовное дело, заведенное по данному факту, только зарегистрировано, приговора пока не было.

Шестилетнего ребенка до смерти избили под Новосибирском, сообщал сайт 360tv.ru. По подозрению в совершении преступления задержали его мать и отчима. Расследованием занимается СК по региону.

ребенок уголовное дело избиение воркута
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