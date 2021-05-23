ФАН выяснил подробности инцидента с избитым пятилетним мальчиком в Воркуте

Сыктывкар, 23 мая. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» после избиения пятилетнего ребенка на лыжной базе «Славянка».

Инцидент произошел еще в марте в Воркуте, но видеозапись с истязанием мальчика растиражировали в Сети только сейчас. На кадрах видно, как двое детей не поделили горку, поругались и подрались. Затем в потасовку вмешался мужчина, поднял одного из них над собой и со всей силы дважды ударил об лед.

Избившим оказался некий Илья Ш., вместе с крестным пострадавшего мальчика Александром З. он отдыхал в этой компании, передает источник Федерального агентства новостей. Уголовное дело, заведенное по данному факту, только зарегистрировано, приговора пока не было.

Шестилетнего ребенка до смерти избили под Новосибирском, сообщал сайт 360tv.ru. По подозрению в совершении преступления задержали его мать и отчима. Расследованием занимается СК по региону.