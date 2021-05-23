Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму

Разгорается скандал вокруг партии «Зеленые», у которой на прошлой неделе поменялось руководство. Как оказалось, бывший глава политсилы Анатолий Панфилов делает вид что не заметил прошедшего 15 мая партийного съезда, в результате которого он был смещен со своего поста. Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин оценил ситуацию в интервью ФАН.

Партия «Зеленые» провела съезд 15 мая и выбрала нового председателя, им стал основатель и глава организации «Зеленый патруль», которая сейчас имеет отделения более чем в 50 регионах России, Андрей Нагибин. Он также является экспертом Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса и членом Общественного совета при Росприроднадзоре. В 2016 году он получил премию правительства столицы за создание информационно-аналитической системы «Экологическая карта Москвы».

По его словам, «Зеленые» планируют участвовать в предстоящих выборах в Госдуму и региональные органы власти. Кроме того, на следующем съезде политической силы будут представлены и утверждены все кандидаты в депутаты. Андрей Нагибин считает, что на сегодняшний день существует множество разнонаправленных движений в области охраны окружающей среды, огромное количество людей, политиков и иных активных деятелей ищут пути решения экологических проблем и реализуют свои инициативы, поскольку данная тема является сегодня максимально востребованной и благоприятной для граждан России. Поэтому, считает он, Российская экологическая партия «Зеленые» должна быть в авангарде этого движения.

«Съезд партии прошел в непростое, но очень интересное время. Мы наконец-то востребованы, я это почувствовал в 2017 году, когда президент России не просто объявил его Годом экологии, но и дал старт Национальным проектам «Экология», которые реализуются очень болезненно, особенно так называемая «Мусорная реформа». Сегодня наша страна стоит перед серьезными вызовами. Весь мир осознал, что климат меняется. Я не считаю это глобальным потеплением — вижу в этом именно изменение климата. «Необходимо минимизировать результаты нашей жизнедеятельности на состояние окружающей среды», — указал он.

Казалось бы, наконец-то, партия «Зеленых», ранее не обладавшая какой-либо известностью у массовой аудитории, получила перезагрузку и начнет выполнять заявленные ею функции по защите природы России. Новая жизнь началась, но в ситуацию, как это обычно бывает, вмешался «бывший».

Никогда не говори прощай

Но что может быть не так в данной истории? Как оказалось, теперь уже экс-председатель Российской экологической партии «Зеленые» Анатолий Панфилов, который возглавлял партию на протяжении многих лет, решил сделать вид, что его никто не отстранял от занимаемого им поста. Кроме того, недовольный внезапным смещением Панфилов пытается давить на региональных лидеров партии, угрожает пожаловаться европейским «Зеленым», и готовится провести свой собственный съезд, на котором намерен отыграть время вспять.

Как сообщает издание «Политсибру», Панфилов направил письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в котором обвиняет аппарат главы региона в давлении на руководителя алтайского отделения партии Владимира Кириллова. Экс-лидер «Зеленых» считает, что 15 мая произошел рейдерский захват политической силы.

«Согласно имеющейся у нас информации, сотрудники вашего аппарата принудили Кириллова В.В. содействовать рейдерскому захвату партии, который проходил 15 мая 2021 года в Москве, в «Президент-Отеле» под видом внеочередного псевдосъезда», – заявляет в письме Панфилов.

Примечательно, что на официальном сайте «Зеленых» также размещен текст, в котором состоявшийся съезд называют нелегитимным. А все из-за того, что главный ресурс партии все еще находится в руках Панфилова. Впрочем, руководитель алтайских «Зеленых» Кириллов с позицией экс-председателя не согласен. Он сообщил, что Панфилова попросту не устроили итоги съезда, поэтому бывший глава партии даже отказался участвовать в съезде 15 мая, который, по словам Кириллова, является полностью законным. Он также отметил, что ему очень неудобно за бывшего руководителя, который написал письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

Известно, что Анатолий Панфилов возглавлял партию «Зеленые» с 1993 по 2021 годы. Впрочем, в 1993 партии еще по сути не было: только ее прообраз, экологическое движение «Кедр», на основе которого было создано уже избирательное объединение. Политическая сила в 2009 году даже превратила свое существование, но уже в 2012 году возродилась вновь.

telegram.org / REP Zelenye

Немало важно отметить и то, что 22 мая в Москве Панфилов провел свой съезд партии «Зеленые», в нем поучаствовали 45 делегатов от региональных отделений и 16 делегатов по должности, всего 61 делегат с правом решающего голоса. Участники обсудили актуальные вопросы и выбрали новый состав Центрального совета партии, куда вошли 27 человек. Также Панфилов заявил, что и его партия будет идти на выборы в Госдуму.

«Мы идем в Госдуму для того, чтобы голос защитников экологии звучал как можно громче с высокой федеральной трибуны», — сообщил Анатолий Панфилов.

Мнение экспертов

Главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что действия Анатолия Панфилова могут привести к расколу партии «Зеленых». Если это произойдет, уверяет специалист, у членов политической силы не будет никаких шансов избраться в Государственную думу.

«Я думаю, что вся эта ситуация нанесет сильный удар по партии «Зеленых», в результате чего произойдет ее раскол. Часть партии может уйти вслед за Панфиловым, но другая — останется с новым руководством. Мы уже видели заявления по поводу того, что «Зеленые» идут на выборы в Госдуму, но я сомневаюсь, что кто-то из них пройдет. Мы знаем, что члены непарламентских партий иногда проходят в парламент на выборах, но сейчас шансов у них фактически нет. Постепенно несколько депутатов на муниципальном уровне все же могут появится. Но говорить о федеральном формате говорить не приходится, — указал эксперт.

vk.com / Антон Викторович Бредихин

Антон Бредихин также отметил, что «Зеленым» не нужно сразу идти на выборы в Госдуму, поскольку у них фактически нет шансов. Эксперт заявил, что для начала политическая сила должна завоевать места на местном уровне, а потом уже идти в Госдуму.

«Чтобы пройти в Госдуму, необходимо иметь широкое представительство на уровне субъектов и муниципалитетов. Сейчас ни у какой версии «Зеленых» этого представительства нет. Пусть они сначала займутся политикой малых дел, прохождением в муниципальные советы. Что говорить, если бывший лидер партии «Зеленых» Панфилов даже не был депутатом. А что это тогда за глава политической силы? Пусть они на местном уровне изберутся, сделают экологически чистый сельсовет, а потом уже идут в Госдуму», — резюмировал Антон Бредихин.

Президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин в беседе с ФАН рассказал, что партия «Зеленых» сделала правильный выбор, сделав новым главой Андрея Нагибина. По его словам, сегодня Россия нуждается в абсолютной цифровизации, а Нагибин может в этом помочь, поскольку за его плечами имеется немалый опыт в этой сфере.

«Россия сегодня стремиться к абсолютной цифровизации, отталкиваясь от опыта ведущих в этой области стран. Партия «Зеленых» сейчас активно выступает с программой модернизации нашей национальной экономики и трансформации ее в области цифровизации, делая упор на безопасном использовании информационных технологий. Политсила также заявляет, что необходимо создавать и попозировать безопасный интернет. Есть у них и интересные экологические проекты. В данной ситуации смена лидера и руководства партии «Зеленых» как раз обусловлена тем, что данная политическая сила ищет актуальные точки решения, чтобы предложить избирателям некую альтернативу. То, что они выбрали председателям такого человека, который имеет достаточно много заслуг в области IT-технологий, проектировал информационно-аналитическую систему «Экологическая карта Москвы», а также имеет опыт общественной деятельности через сотрудничество с РКН, говорит о том, что партия пытается возобновиться и провести ребрендинг, чтобы зайти в парламент для решения актуальных проблем, связанных с экономикой, экологией и так далее», — указал собеседник ФАН.

vk.com / Юрий -Официальная страница- Самонкин

Политолог сообщил и о том, что лучшим выходом из сложившейся ситуации перед выборами в Госдуму для партии «Зеленых» является примирение бывшего и нынешнего руководства.

«Учитывая то, что внутри нашей политической системы сохраняется принцип демократизации, выборщики, члены партий на основании своего устава могут менять руководящий орган, если он не оправдывает доверие, а рейтинг партии был достаточно низким. Мне кажется, что конфликт произошел из-за того, что прежний лидер не захотел мирится с фактом избрания нового руководства, поскольку видел путь развития партии совсем иначе. В свою очередь новое руководство с новой программой, понимая, что впереди новые выборы в Госдуму и уже сейчас нужно заниматься работой с электоратом, натолкнулось на то, что старый лидер не хочет ничего менять. К сожалению, такие склоки не способствуют развитию организации. В данной ситуации в интересах партии «Зеленых» решить конфликт мирным путем», — резюмировал Юрий Самонкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о возможных провокациях на предстоящих выборах.